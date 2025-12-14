Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria en Albacete

El Málaga CF vuelve a ganar fuera de casa tres meses y medio después. Los de Funes se marcharon perdiendo al descanso frente al Albacete pero reaccionaron en la segunda mitad del encuentro en el Carlos Belmonte para sumar tres puntos de oro gracias a los tantos de David Larrubia, Dani Lorenzo y Chupete, de penalti. Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno por uno.

Alfonso Herrero (9) Clave en la victoria. Salvó un gol cantado nada más comenzar. Nada pudo hacer en el 1-0. Muy seguro en el tramo final.

Carlos Puga (7) Con mucha profundidad por la derecha. Puso algún buen envío. Activo. Sustituido al final con calambres.

Einar Galilea (7) Otra gran actuación de un Einar que va a más. Mala suerte en el gol del Albacete, le dio en el pie y entró.

Ángel Recio (8) No parece un recién llegado al primer equipo. Asentadísimo. Cómodo en lo que le pide Funes. Gran partido.

Víctor García (6) Intentó sumarse al ataque. Tuvo metros para sumar, pero sus centros no fueron muy precisos.

Izan Merino (6) Le costó sostener el centro del campo, demasiado solo. Tuvo una pérdida que no costó cara. La amarilla le mandó al banquillo.

Dani Lorenzo (9) Segunda parte descomunal. Golazo para completar la remontada. Conducción y golpeo. Brillante en el tramo final.

Dotor (6) Le costó encontrar espacios y girar. Muy presionado. Mejoró también en la segunda mitad.

David Larrubia (9) Recital tras el descanso. Inició el camino de la remontada con el 1-1. Con mucha confianza a partir de ahí. Pudo marcar otro. Muy suelto.

Joaquín Muñoz (6) Apagado durante muchos minutos. Clave en la jugada del 1-1. Se marchó sustituido con problemas físicos.

Eneko Jauregi (7) Hizo un gran trabajo de espaldas a portería. Ganó varios duelos que dieron oxígeno. Pudo marcar de cabeza.

Suplentes

Ochoa (7) Provocó el penalti y pudo marcar en otra en el descuento.

Chupete (7) Marcó el penalti definitivo. Asumió la responsabilidad y no falló.

Rafa Rodríguez (6) Aportó consistencia al centro del campo.

Dani Sánchez (5) Jugó por delante de Víctor. Sin incidencia.