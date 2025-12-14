Funes, tras el Albacete-Málaga CF: "Estas victorias refuerzan mucho"

Juanfran Funes habló en rueda de prensa tras la victoria del Málaga CF en el Carlos Belmonte y felicitó a su equipo "por la convicción" para seguir con la idea y remontar el partido frente al Albacete. El técnico blanquiazul destacó la aportación goleadora de Larrubia y Dani Lorenzo y aprovechó para mandar un mensaje a la afición por el apoyo mostrado y de cara al próximo encuentro en La Rosaleda frente al Almería: "Con ellos somos uno más".

Análisis del partido

Ha sido un partido parecido en la primera mitad a Valladolid. Hemos tenido que sobreponernos al gol. Felicitar a los jugadores por la convicción. Han creído en lo que queríamos hacer. Han tenido la idea clara. Estamos muy contentos en este sentido. Nos ha podido faltar profundidad en la primera mitad. Hemos trabajado para la segunda. Me acuerdo de Antonio Benítez, decía que había que terminar los partidos con al menos 12 tiros. Una vez más lo hacemos. Esa aportación de David y Dani. No todo el paso tiene que caer sobre los delanteros. Tienen la capacidad para hacerlo. Sabemos la dificultad de sumar en segunda. El Albacete tenía mucha verticalidad cuando recuperaba.

Competencia en la delantera

"Nos conocemos de hace mucho tiempo. Con Chupe he vivido muchos momentos. Tengo confianza plena en lo que hace. Todos lo tienen que saber, es muy importante que haya muy buenos titulares y suplentes. Independientemente de los goles, la aportación de los que entraron ha sido magnífica. No es fácil. Han mostrado fortaleza mental. Estas victorias refuerzan mucho, fortalece al grupo".

Cambio tras el descanso

"Intentamos tener continuidad con la pelota. Asumir el riesgo no es fácil. Habrá momentos en los que nos cueste. A veces no se entiende que vuelva la pelota al portero. Persistir cuando vas perdiendo es más difícil. Estábamos trabajando el partido. Haciendo cosas bien con la pelota. El Albacete lo ha hecho muy bien y le hemos llevado a un esfuerzo muy grande. La parte que se ve menos es muy importante, se fragua lo de después. Ahí tenemos que estar tranquilos".

Puntos a domicilio

"Eso no se personifica en mí. Es del esfuerzo de los jugadores. Tienen la capacidad para hacerlo. Nuestra afición es muy importante. Que vengas a Albacete y te sigan tanto... Me hace mucha ilusión ver a la gente esforzarse y que el equipo recompense. Tenemos que dar desde dentro. El apoyo es diferencial, se está demostrando en La Rosaleda. Todos los valientes que vinieron pueden volver en el camino disfrutando. Son conscientes de que con ellos somos uno más".

Alineación titular

"Algunos grandes suplentes van a ser grandes titulares. No es eterno el once. Puede que alguien salga del once haciéndolo bien. Establecer sinergias en el juego es más fácil repitiendo. Desde la estabilidad uno termina asentando conceptos. Contando la Copa, todos han sido titulares. Hay que mantener la línea. Este no va a ser el once de toda la segunda vuelta. Estoy convencido".

Conocidos en los banquillos

"Alberto me conoce bien y yo también a él. Sé de su fortaleza en los pasillos laterales. Con ventaja, nos quisimos hacer fuertes en el lateral izquierdo. Ayudar a Víctor, Joaquín estaba exhausto. En la recta final la idea era hacerlo con Murillo, también para el balón parado, nos da un extra. Necesitábamos cerrar bien la puerta".

Mensaje a la afición

"Soy repetitivo. Lo digo por la importancia que tiene. Ni la semana pasada podíamos ser montaña rusa hacia abajo ni ahora hacia arriba. Hay que transmitir estabilidad. Ni relajación ni pegarnos con el mazo en la cabeza. Que vengan a disfrutar de su equipo. Con ellos, somos 12. Tenemos una afición de Primera, ya quisieran muchos. Les damos motivos para que sigan empujando".