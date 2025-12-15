Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La afición del Almería agota las entradas visitantes para el derbi contra el Málaga CF

Habrá cientos de aficionados almerienses en el choque de este domingo (14.00 horas) en La Rosaleda, último partido del año

Aficionados de la UD Almería en el partido de la pasada temporada frente al Málaga CF en La Rosaleda.

Aficionados de la UD Almería en el partido de la pasada temporada frente al Málaga CF en La Rosaleda. / UD Almería

Manuel García

Manuel García

El derbi de este domingo entre el Málaga CF y el UD Almería en La Rosaleda volverá a tener un ambiente de gala. Como viene siendo habitual en los partidos contra equipos andaluces, habrá un gran número de aficionados rivales en la zona visitante del estadio. El club indálico ha puesto a la venta las entradas para sus abonados y ha anunciado que en solo "10 minutos" se han agotado todas las que el club blanquiazul puso a su disposición.

Numerosa afición visitante

Esto quiere decir que habrá cientos, probablemente más de 1.000, seguidores almerienses el domingo en las gradas del estadio de Martiricos. La zona visitante, en la esquina del Fondo Norte con Preferencia Alta, volverá a estar llena de aficionados visitantes, y en el resto del estadio habrá otros pequeños grupos que hayan sacado entradas por su cuenta en la web oficial del Málaga CF.

Los aficionados de la UD Almería que hayan conseguido entradas a través de su club han pagado 20 euros por cada una. El resto tendrá que rascarse más el bolsillo. La entrada más barata en la web del club y en las taquillas del estadio es de 40 euros, en Fondo Zona 2. Las más caras, sin contar las VIP, 85 euros en la mejor zona de Tribuna.

Es el cuarto derbi de la temporada en La Rosaleda. Granada, Cádiz y Córdoba ya pasaron por Martiricos y ahora le toca hacerlo al Almería en la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion, la última antes del parón navideño. En la segunda vuelta, todos los derbis contra equipos andaluces serán a domicilio. Mientras tanto, toca disfrutar de otro gran partido en casa para intentar cerrar el 2025 de la mejor manera.

