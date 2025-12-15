Málaga CF: La explosión de Larrubia y Dani Lorenzo

El Málaga CF se liberó de las cadenas que le ataban en los partidos lejos de La Rosaleda con una segunda parte notable frente al Albacete que sirvió para remontar el partido (1-3) y ganar por primera vez a domicilio en Liga en tres meses y medio. Y hubo dos jugadores que sobresalieron por encima del resto en la actuación en el Carlos Belmonte, dos futbolistas que están llamados y tiene que ser capitales en este Málaga CF en lo que resta de temporada y en próximos cursos: David Larrubia y Dani Lorenzo.

Talentos de La Academia

Los dos futbolistas criados en La Academia tienen que ser líderes en esta plantilla. Se da la circunstancia de que ambos han tenido trayectorias similares, convivieron en el AD Mérida cedidos durante la temporada 2022/23, y ahora están alcanzando la madurez deportiva para tirar del carro en este Málaga CF. Este domingo, en Albacete, hicieron lo que tantas veces se les ha pedido, ser importantes y determinantes para llevar a los blanquiazules a una victoria muy importante en el último partido del año fuera de casa.

Tras una primera parte floja, el equipo de Funes cambió su cara por completo en la segunda mitad. Fueron 45 minutos rozando el sobresaliente. Y buena parte de la culpa de la remontada la tuvieron Larrubia y Dani Lorenzo, artífices de los dos primeros tantos blanquiazules que hicieron pasar el resultado del 1-0 con el que se llegó al descanso al 1-2 en pocos minutos. Primero, a los 52 minutos de encuentro, el ‘10’ cazó un rechace dentro del área, tras una buena jugada personal de Joaquín Muñoz, y la puso al palo largo, en un tiro característico, para empatar el partido. Y solo siete minutos después, el marbellí volteó el choque con otro tanto de bella factura. Ganó el lance, condujo hacia al área y definió con un tiro cruzado al que no pudo llegar Mariño.

Larrubia y Dani Lorenzo celebran con la afición del Málaga CF uno de los goles en Albacete. / LALIGA

Larrubia y Dani Lorenzo habían tenido ya muy buenas actuaciones esta temporada, cada uno en su papel, pero les estaba costando ser decisivos en el área. Más allá del juego y la creación de oportunidades, a estos dos jóvenes talentos de La Academia se les tiene que exigir ser decisivos en los metros finales. Y en Albacete por fin lo fueron. Tanto uno como el otro marcaron su segundo gol de lo que va de Liga (18 jornadas) y deben seguir engordando esa cifra en próximos encuentros para ayudar al equipo en la producción goleadora desde la segunda línea.

«Reencontrarme con el gol siempre es una alegría. Siempre lo intento, doy lo mejor de mí, intentar buscar el gol y sumar números que no me estaban saliendo», dijo Larrubia tras el partido. Esa aportación de David (Larrubia) y Dani (Lorenzo). No todo el peso tiene que caer sobre los delanteros. Tienen la capacidad para hacerlo», explicó Funes en su análisis del encuentro en la sala de prensa del Carlos Belmonte sobre ese paso adelante dado por ambos futbolistas en Albacete.

Renovaciones y blindajes

En el club saben perfectamente de lo que son capaces ambos futbolistas. Los llevan moldeando desde hace años y son conscientes que son futbolistas con una proyección que les llevará a estar en pocos años en Primera División. Si el Málaga no asciende en el futuro próximo, el equipo se les acabará quedando pequeño y tendrán que partir, si así lo quieren, en busca de nuevos retos. Por eso desde la dirección deportiva se les mima y se les intenta blindar, por si algún día tienen que salir que sea dejando un buen dinero en las arcas.

Larrubia ya ha sido renovado esta temporada hasta 2028, con un aumento de salario y de su cláusula de rescisión. Y desde Martiricos no deben tardar demasiado en encontrar un acuerdo similar con Dani Lorenzo. El marbellí acaba contrato en el 2027, dentro de temporada y media, y tiene que ser objetivo prioritario del club ampliar su vinculación y elevar también su cláusula de salida.