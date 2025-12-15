El Málaga CF iguala su mejor racha de la temporada

La llegada de Funes al banquillo ha devuelto al Málaga CF a la buena senda de resultados. Desde el cambio de técnico, el conjunto blanquiazul no ha perdido en Liga y ha conseguido igualar la mejor racha de resultados de la temporada, la que consiguió con Sergio Pellicer en las cuatro primeras jornadas de competición. La victoria de este domingo frente al Albacete en el Carlos Belmonte (1-3), con remontada incluida, estira el buen momento del equipo y ya son cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

Desde el desembarco de Funes en el primer equipo, el Málaga CF está cumpliendo con la famosa 'media inglesa', que no consiste en otra cosa que en sumar cuatro de cada seis puntos. La idea de esta media es ganar en casa y empatar fuera, pero a falta de conseguirlo en La Rosaleda frente al Zaragoza (1-1), el equipo lo solventó con un triunfo a domicilio en Albacete, el primero en más de tres meses y el segundo de visitante en todo el curso.

Racha de resultados

Esta victoria ha provocado que los blanquiazules hayan sumado ocho puntos de 12 posibles en las cuatro últimas jornadas, las cuatro que ha dirigido Juanfran Funes. El granadino se estrenó con una victoria in extremis frente al Mirandés en La Rosaleda (3-2), después cortó la sangría fuera de casa con un empate en Valladolid (1-1), volvió a firmar tablas en casa contra el Zaragoza (1-1) en un partido en el que se escaparon dos puntos en el descuento y este domingo ganó en Albacete (1-3) para mantener su racha de imbatibilidad y pegar un salto clasificatorio hasta el 11º puesto de la tabla.

El arranque con Pellicer

En estos cuatro partidos, el Málaga CF ha logrado igualar su mejor serie de resultados de lo que se lleva disputado de competición liguera (18 jornadas). Con Pellicer, el equipo solo logró una vez sumar ocho puntos de 12 posibles, y fue en las cuatro primeras jornadas de Liga. Los blanquiazules firmaron un arranque prometedor a nivel de resultados: empate en casa ante el Eibar (1-1), victoria también en La Rosaleda contra la Real B (1-0), triunfo sonado en Las Palmas (0-1) y nuevo empate en Martiricos contra el Granada (2-2). Resultados que invitaron al optimismo, pero luego todo se torció, hasta que la situacion acabó derivando en un cambio en el banquillo. Tres ese ocho de 12, el Málaga de Pellicer encadenó luego un siete de 30 puntos en juego, y el de Nules acabó cesado.

El triunfo en el Carlos Belmonte ha sido un soplo de aire fresco para el Málaga. Ha permitido que Funes siga invicto en Liga -su único gran borrón fue la eliminación copera en Talavera de la Reina-, ha cortado una racha de tres meses y medio sin ganar a domicilio y ha hecho que los blanquiazules se instalen en la zona media de la tabla (11º) y aumenten a tres puntos su ventaja con los puestos de descenso. El reto ahora es prolongar esta buena racha en el último encuentro del 2025, este domingo (14.00 horas) en un nuevo derbi andaluz en La Rosaleda ante el Almería, para llegar todavía más desahogados al parón navideño.