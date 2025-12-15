El virus 'CAN' afecta al Almería, próximo rival del Málaga CF

La Copa Africana de Naciones, que se disputa a partir de este próximo domingo en Marruecos, va a provocar que muchos equipos de Primera y también algunos de Segunda pierdan a algunos de sus efectivos de durante varias semanas. Los convocados por sus diferentes combinados nacionales tienen que incorporarse ya a sus selecciones y eso va a provocar al Almería, uno de los afectados, venir este domingo a La Rosaleda con una nueva baja obligada.

El conjunto almeriense va a perder, como mínimo, para la visita a La Rosaleda al delantero Patrick Soko, convocado por Camerún para la disputa de la Copa África. El atacante, que sonó incluso hace un año como futurible del Málaga CF, se tiene que incorporar ya con su selección y no podrá estar presente en el derbi andaluz de este domingo (14.00 horas). El Almería también llegó a temer por la convocatoria de Dion Lopy con Senegal, pero finalmente no ha sido citado.

Soko es un jugador importante para Rubi, aunque no indiscutible en sus onces. Fichado este verano procedente del Huesca, el camerunés ha participado en 14 encuentros de Liga, pero solo en seis ha salido de titular. Lleva jugado unos 664 minutos y todavía no ha logrado ver puerta. Sí que marcó en Copa, en la eliminación de los indálicos frente al Eldense de Dioni y Manu Molina (2-1).

Otras ausencias

Además de la de Patrick Soko, el Almería ha confirmado que contará con otras bajas importantes para enfrentarse al Málaga. Nico Melamed y Federico Bonini atraviesan lesiones musculares y no llegarán a tiempo a la cita. Por otra parte, Lucas Robertone y Selvi se perdieron el último encuentro -derrota en casa frente al Burgos (1-2)- y su participación en La Rosaleda está en duda.

El que sí estará será Nelson Monte en su regreso a Martiricos tras salir traspasado el pasado verano rumbo al Almería. El portugués cumplió sanción por acumulación de amonestaciones contra el Burgos y regresará al centro de la zaga rojiblanca para enfrentarse a su exequipo.