Málaga CF - UD Almería: El retorno de Nelson Monte a La Rosaleda

Uno de los jugadores más queridos de los últimos años, protagonista en la temporada del retorno del Málaga CF el fútbol profesional, regresa este domingo a La Rosaleda. Solo estuvo dos años vistiendo de blanquiazul pero se ganó el cariño de toda la afición por su compromiso y profesionalidad hasta el último día. Nelson Monte vuelve este domingo a reencontrarse con el club blanquiazul después de salir traspasado el pasado verano rumbo al Almería.

Traspaso en verano

Fue quizás el movimiento más inesperado del verano. A mediados de julio, un mes antes del inicio de una nueva temporada, saltó la noticia. El Almería se interesó por Nelson Monte y le planteó una oferta imposible de igualar por el Málaga CF, tanto en tiempo como en salario. El portugués acababa contrato en 2026 y el club no fue capaz de retenerle y se optó por acceder a negociar un traspaso con el club indálico, que acabó pagando unos 400.000 euros por hacerse con los servicios del central de 30 años y le dio un contrato hasta 2028, la presente y dos más.

Su salida fue totalmente inesperada, pero finalmente todas las partes lo asumieron como lo mejor en aquel momento, pese a que Nelson Monte hizo por quedarse, pero la diferencia económica era muy notable. Dejó atrás un vestuario en el que se había sentido como uno más desde el primer día y un club al que llegó en la tercera categoría y el fútbol le recompensó viviendo el ascenso a Segunda en 2024.

Parecía que no iba a haber movimientos en verano en la defensa blanquiazul, así lo reconoció incluso el director deportivo Loren Juarros, pero así es el mercado. El luso se marchó y en su lugar llegó Javi Montero, fichaje de renombre que llegó libre desde el Racing de Santander, que aterrizó con el cartel de ser uno de los mejores zagueros de la categoría pero que todavía no lo ha demostrado en Málaga. De hecho, desde la llegada de Funes al banquillo del primer equipo es suplente, en detrimento de Einar Galilea y Ángel Recio. Por tanto, se puede decir que la salida de Nelson Monte, nada traumática en un principio, unida a la grave lesión de Álex Pastor, ha terminado dando más quebraderos de cabeza de los esperados a nivel defensivo en lo que va de temporada.

Vuelta como titular

Nelson Monte se ha adaptado bien al Almería de Rubi y todo apunta a que este domingo regresará a La Rosaleda como titular. Viene de cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y ante el Málaga regresará al once titular. Además, los problemas en forma de lesiones que también está teniendo el conjunto indálico -Bonini será baja y Chumi sale de lesión- hacen que ahora mismo su presencia sea fundamental para Rubi. Le deberá buscar un acompañante en el centro de la zaga.

En lo que va de Liga, ha participado en 12 partidos, todos ellos como titular. Se perdió las cuatro primeras jornadas de campeonato por una lesión muscular y, a partir de ahí, solo se ha perdido dos encuentros más, incluyendo este último frente al Burgos por sanción. El domingo será de la partida en La Rosaleda, delante de la afición blanquiazul, de la que se tuvo que despedir con dolor hace solo cinco meses.