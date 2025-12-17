Carlos Puga y el «deseo» de continuar en el Málaga CF: "Espero que lo resuelvan pronto"

Carlos Puga fue uno de los protagonistas del Media Day organizado por el Málaga CF para este miércoles con los medios de comunicación. El lateral diestro, en fase de recuperar su mejor versión tras salir de una lesión, es uno de los jugadores importantes de la plantilla que termina contrato al final de esta temporada. El granadino transmitió ante los micrófonos que su «deseo» es seguir en la entidad blanquiazul y reconoció «acercamientos» entre las partes, aunque todavía no puede dar nada por hecho.

Ganas de continuar

«Mi deseo es quedarme aquí. Tengo a mi familia a una hora. Espero que se sienten a hablar pronto y lo resuelvan. Hay acercamientos, pero ahora mismo no puedo decir «estamos ya». No lo sé. Ojalá sea pronto y pueda decir que me voy a quedar dos, tres o cinco años», dijo sobre el tema de una posible renovación con el Málaga CF.

Puga llegó en el mercado invernal de la temporada 2023/24, la del ascenso a Segunda División. Llegó a la sombra de Jokin Gabilondo y ha terminado creciendo de tal manera que ahora mismo es el lateral titular del equipo. Su renovación será uno de los temas importantes a tratar por Loren Juarros en las próximas semanas y meses.

Competencia con Rafita

Con Rafita ya renovado y con ficha de primer equipo para la próxima temporada, la continuidad de Carlos Puga dejaría bien cubierto el flanco derecho de la defensa blanquiazul. Gabilondo también acaba contrato y todo apunta a que saldrá este verano de la entidad. Precisamente, Puga también habló de esa competencia con Rafita, que irrumpió en el primer equipo durante su lesión. «Es un jugador que viene del filial, ha renovado. El año que viene estará aquí. Si tengo rivalidad con él, nos hará mejor a los dos. Tiene cosas para estar en este club. Ojalá nos hagamos mejores los dos», aseguró.

Cambio de entrenador

Hablando de otros temas, Puga analizó el cambio de entrenador que ha vivido el equipo hace pocas semanas. «Un cambio de entrenador no es bueno para nadie. Yo llevaba dos años con Pelli, algunos jugadores más años con él. Me da pena por Pelli, era un tío que iba de frente, te decía las cosas como son. Siempre ha mirado por nosotros y nos ha defendido a muerte. Un poco de pena, pero puede que se necesitase ese cambio o el club haya tomado la decisión correcta. Desearle lo mejor», explicó. Y también habló sobre el nuevo técnico, Juanfran Funes: «Es un tío muy cercano. Me recuerda mucho a mi familia por la forma de hablar, como la gente de mi pueblo. Se nota que es un cacho de pan».

Recuperar su mejor versión

El lateral blanquiazul se encuentra ahora en la búsqueda de su mejor versión tras haber dejado ya atrás una lesión muscular que le tuvo apartado más de un mes de competición. «Ojalá la tuviera ya, no se coge de un día para otro. Me queda menos. Me fastidia parar ahora. Espero que en la segunda vuelta salga ese Carlos Puga de hace tres meses». Además, habló sobre propósitos para el 2026. «Seguir como hasta ahora. Llegué en un momento que parecía que no. Este año parecía que iba de camino para abajo, ya verás que vamos a tener un buen año y cada año un paso más adelante», concluyó.