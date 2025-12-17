Media Day
El portero del Málaga CF, Alfonso Herrero, espera "una alegría" ante el Almería para cerrar el año
"Deseo para el 2026 estar lo más arriba posible y seguir con esa unión con la gente", dijo el capitán blanquiazul durante el Media Day organizado por el Málaga CF con los medios de comunicación en La Rosaleda
Alfonso Herrero es uno de los capitanes del Málaga CF y uno de esos futbolistas que siempre sale a dar la cara en los momentos importantes de la temporada. El portero blanquiazul fue uno de los elegidos por el club para hablar en el Media Day organizado para este miércoles con los medios de comunicación y expresó que espera que el equipo dé "una alegría para cerrar el año" en el partido de este domingo frente al Almería (14.00 horas). Sobre la temporada, no se quiso salir del guion habitual: "Creo en los pasos cortos y firmes".
Partido contra el Almería
"Intentar dar nuestra mejor versión, apoyarnos en nuestra darles y darles una alegría para cerrar el año".
Victoria fuera
"Además de la victoria, conseguirla llegando a esos últimos minutos que nos estaban costando tanto. Tenía la sensación de que no íbamos a recibir gol. A nivel de sensaciones es muy importante"
Funes
"Muy bien. Tenemos un muy buen día a día. Trabajamos más esa salida de balón. Nos estamos adaptando, nosotros a él y él a nosotros. A seguir y que sigan llegando los resultados".
Exigencia de la afición
"Lo entiendo, totalmente. No tengo problemas en asumir y en ser autocrítico. El nivel de las dos temporadas anteriores no lo he encontrado en este inicio de temporada. Estoy en un momento en el que me voy encontrando mejor. Tengo mucho para aportar al equipo.
Deseo para el 2026
"Siempre contesto lo mismo. Creo en ello. Creo en los pasos cortos y firmes. En mantener las sensaciones del equipo. Seguir dando pasos hacia adelante, que los jugadores aportemos cada día más. Deseo para el 2026 estar lo más arriba posible y seguir con esa unión con la gente. Llegar a abril-mayo con muy buenas sensaciones y sabiendo quiénes somos y lo que representamos".
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
- Así es el altar del triduo de la Esperanza: el epílogo de un año glorioso
- La Carrera de Capuchinos en ebullición: construyen a la vez un hotel y dos edificios de viviendas
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- Analizan el brusco descenso de un avión en Málaga durante un episodio de cizalladura
- ESPECIAL: El hundimiento de la Gneisenau: 125 años de la tragedia que marcó Málaga
- Málaga, protagonista del final de la Vuelta a España con una etapa de Vélez a Peñas Blancas