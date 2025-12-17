El Málaga CF anuncia la baja de Dani Sánchez por lesión: se perderá el partido del domingo y volverá en 2026

Las lesiones es un tema que están lastrando mucho al Málaga CF en la presente temporada. El club blanquiazul comunicó este miércoles la enésima lesión muscular de lo que va de curso. El afectado en este caso es Dani Sánchez, que se perderá el partido de este domingo frente al Almería en La Rosaleda y ya volverá en 2026.

"Dani Sánchez no se ha ejercitado hoy (miércoles) por una lesión muscular en el gemelo interno de su pierna derecha. El jugador queda pendiente de evolución.", dice el comunicado del Málaga CF. El lateral zurdo será baja para el Almería y su evolución marcará cuántos partidos más se pierde tras el parón navideño.

Entrenamiento

A las 10:30 horas arrancó el segundo entreno semanal en el anexo de La Rosaleda. Charla técnica, labor física, ejercicios técnicos en espacios reducidos y partidillos, protagonistas de la jornada.

Además de Dani Sánchez, estuvieron al margen, en el gimnasio, Darko, Dorrio, Juanpe, Ramón, Luismi y Pastor (sin ficha) trabajando en sus respectivos procesos de recuperación.

Este jueves, a las 10:30 horas, la plantilla blanquiazul volverá a entrenar en las instalaciones de La Rosaleda.