Nuevo reto para el Málaga CF: ganar un derbi en La Rosaleda

El Málaga CF es un equipo fiable en La Rosaleda. Buena parte de la culpa de que el equipo marche en la zona media de la tabla (11ª) con 23 puntos la tiene su buen hacer como local. Sin embargo, hay un punto en el que los blanquiazules están fallando en su estadio: los derbis frente a equipos andaluces. Los de Martiricos jugarán este domingo (14.00 horas) frente al Almería su cuarto duelo regional en casa de lo que va de temporada y lo hará en busca de su primera victoria ante un rival de su misma comunidad autónoma.

Los números globales del Málaga CF en su estadio no casan con los resultados cosechados frente a equipos andaluces. Los blanquiazules están en la zona media-alta de los mejores locales de la categoría (8º). En nueve partidos, suman cuatro victorias, cuatro empates y solo una derrota. Es decir, 16 puntos de 27 posibles. Teniendo en cuenta que acumula 23 puntos en su haber, más de dos tercios de sus puntos han llegado en casa.

Resultados ante andaluces

Sin embargo, los equipos andaluces se le están resistiendo. El calendario ha querido que todos los duelos frente a equipos andaluces en La Rosaleda sean en la primera vuelta. No consiguió ganar ni ante el Granada, ni ante el Cádiz ni ante el Córdoba, y tendrá su última oportunidad de la temporada este domingo ante el Almería.

Hasta la fecha, los partidos ante equipos andaluces en Martiricos se han saldado con dos empates y una derrota. En la jornada 4, firmó las tablas frente al Granada (2-2) después de situarse 2-0 en el marcador en los primeros minutos de partido. Dos jornadas más tarde, cosechó su único tropiezo de lo que va de curso en La Rosaleda. Cayó por la mínima (0-1) frente al Cádiz. Y en la 13ª jornada, tampoco pudo pasar del empate ante el Córdoba (2-2) en un encuentro que tenía ganado en el minuto 100.

Malos números en La Rosaleda

Si unimos los resultados de esta campaña a los de la anterior, los resultados ante rivales andaluces en La Rosaleda son muy pobres. Desde el retorno a Segunda División, se han disputado ya siete derbis ligueros en Martiricos y el Málaga CF solo ha ganado uno, por tres empates y tres derrotas. Solo venció en el 1-0 ante el Granada en la 38ª jornada de la pasada campaña. Los otros tres resultados del curso 2024/25 fueron: 1-1 contra el Almería (jornada 18), 0-2 con el Cádiz (jornada 30) y 0-1 contra el Córdoba (jornada 34).

Último precedente ante el Almería

El encuentro de la pasada temporada frente al Almería en casa, ese 1-1 ya mencionado, también fue de infausto recuerdo para la afición del Málaga CF. El equipo entrenado por entonces por Pellicer hizo un gran partido, se adelantó frente a uno de los ‘gallitos’ de la categoría y se le escapó el triunfo en una acción a balón parado en el descuento.