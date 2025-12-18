El Málaga CF busca romper una racha de 12 años sin ganar al Almería en La Rosaleda

El Málaga CF cierra el 2025 este domingo frente al Almería en La Rosaleda (14.00 horas). El conjunto blanquiazul intentará terminar el año con una nueva victoria en su estadio y además tiene por delante varias rachas a romper. A los de Martiricos se le están atragantando en los últimos años los derbis en casa frente a equipos andaluces, esta temporada no ha conseguido ganar ninguno, y se le están dando especialmente los que le enfrentan al cuadro indálico, al que no vence de local desde 2013.

12 años sin ganar en casa

El equipo blanquiazul tiene la oportunidad este domingo de ganar su primer derbi en La Rosaleda de lo que va de curso. Se escaparon vivos el Granada (2-2), el Córdoba (2-2) y el Cádiz (0-1) y a la cuarta intentarán dar una alegría en su estadio a su afición y, de paso, cortar una racha demasiado larga sin ganar en casa al Almería. Han pasado más de 12 años desde el último triunfo blanquiazul en casa frente a los indálicos. Fue en la temporada 2013/14, un año después de jugar la Champions, con Bernd Schuster en el banquillo blanquiazul. Ganó por 2-0 con goles en la segunda parte de Tissone y Portillo.

Mucho ha llovido desde entonces. El equipo bajó a Segunda años después, también a Primera Federación y luego retornó a la categoría de plata, también vive desde hace casi seis años inmerso en una administración judicial. Pero lo que no ha cambiado es que no ha vuelto a ganar al Almería en La Rosaleda. Y no será por intentos.

Tras esa victoria en septiembre de 2013, hace ya más de 12 años, se han jugado siete duelos más frente a los rojiblancos en el feudo blanquiazul y no se dio ningún triunfo local. Cayó por 1-2 en la 2014/15 en Liga en Primera, perdió por el mismo resultado una eliminatoria a partido único en Copa en la 2018/19 y luego, en cinco duelos ligueros en Segunda tampoco pudo vencer. Dos empates y tres derrotas: 1-1 (2018/19), 0-1 (2019/20), 0-3 (2020/21), 0-1 (2021/22) y 1-1 la pasada temporada.

El último precedente en La Rosaleda, el del curso pasado, fue también un partido doloroso, como tantos se han vivido este curso con batacazos en los minutos finales. Los blanquiazules ganaban por 1-0 y se les escapó el triunfo en el minuto 96 con un gol a la salida de un córner.

Histórico de resultados

El Almería ha visitado en La Rosaleda al Málaga CF, bajo esta denominación, en 13 ocasiones y el balance es de cuatro victorias malaguistas, tres empates y seis triunfos visitantes. Malos números para los blanquiazules en casa. También se enfrentaron en dos ocasiones en Martiricos, en la temporada 1993/94, con el club aún denominándose Atlético Malagueño. En aquel curso, el equipo malagueño ganó por 2-0 en partido de Copa y los almerienses se llevaron el triunfo en Liga (Segunda B) por 1-2.