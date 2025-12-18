Navidad
Visita del Málaga CF a los pacientes de Quirónsalud Málaga
Los jugadores Moussa y Dani Lorenzo estuvieron junto al humorista Tomás García acompañando a niños y mayores ingresados en el centro hospitalario
La Opinión
Los pacientes y el personal del Hospital Quirónsalud Málaga recibieron este jueves, 18 de diciembre, la visita de los jugadores del Málaga CF Dani Lorenzo y Moussa, así como del humorista malagueño Tomás García.
Los miembros del equipo y el actor malagueño han querido felicitar las Fiestas y desear una pronta recuperación a niños y mayores que se encuentran ingresados en fechas tan señaladas en Quirónsalud Málaga, proveedor médico y hospital de referencia del Málaga CF, deseándoles una pronta recuperación y repartiendo algunos regalitos para hacer la estancia lo más llevadera y navideña posible.
La entidad blanquiazul cierra 2025 reafirmando su compromiso social con Málaga y los malagueños, y, gracias a la Fundación MCF, relizará en 2026 su habitual visita al Hospital Materno-Infantil del Hospital Universitario Regional de Málaga (HUR Málaga).
- El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- Así es el pitufo 'más exagerado' de toda Málaga: pesa más de un kilo y cuesta tres euros
- Fuengirola quiere batir un Récord Guinness con 2.100 pizzas en línea: dónde es y cómo puedes sumarte
- Los empresarios advierten: hay 20.000 vacantes de empleo en Málaga sin cubrir que 'comprometen' el desarrollo económico
- Málaga, protagonista del final de la Vuelta a España con una etapa de Vélez a Peñas Blancas
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
- El impresionante parque de Málaga declarado Bien de Interés Cultural por su historia y belleza: era parte de un convento