Visita del Málaga CF a los pacientes de Quirónsalud Málaga

Los pacientes y el personal del Hospital Quirónsalud Málaga recibieron este jueves, 18 de diciembre, la visita de los jugadores del Málaga CF Dani Lorenzo y Moussa, así como del humorista malagueño Tomás García.

Los miembros del equipo y el actor malagueño han querido felicitar las Fiestas y desear una pronta recuperación a niños y mayores que se encuentran ingresados en fechas tan señaladas en Quirónsalud Málaga, proveedor médico y hospital de referencia del Málaga CF, deseándoles una pronta recuperación y repartiendo algunos regalitos para hacer la estancia lo más llevadera y navideña posible.

La entidad blanquiazul cierra 2025 reafirmando su compromiso social con Málaga y los malagueños, y, gracias a la Fundación MCF, relizará en 2026 su habitual visita al Hospital Materno-Infantil del Hospital Universitario Regional de Málaga (HUR Málaga).