«Estoy encantado aquí. Si se acaba, estaré muy agradecido al Málaga»

Semana diferente después de ganar fuera, con remontada...

Era lo que el equipo merecía en el partido. A veces hemos merecido y no hemos conseguido. Contentos, con ganas de acabar el año como merecemos en casa. Este partido nos puede dictar la sensación. Es importante que estemos bien e irnos con un buen sabor de boca.

La Segunda División se ha puesto cara. Muy igualada, tanto para lo bueno como para lo malo. Dos buenos o malos resultados lo cambian todo.

Estamos todos muy igualados. Hay muchos equipos en un pañuelo. Cuando iban las cosas mal, también teníamos que relativizar. Había muchos equipos así. No era una situación dramática, sí preocupante. Una vez que encadenas victorias y puntos, te lanzan para arriba.

Hace un mes desde la llegada de Funes. ¿Qué balance se hace desde dentro?

A nadie nos hubiera gustado esa situación. Lo importante son los resultados y se da la destitución. El equipo estaba con él. Queríamos. Por suerte ahora se están dando los resultados. Llevamos 8 de 12. Te hace verlo de otra manera.

"Lo que tenga que venir vendrá. Estoy encantado aquí". / Álex Zea

Ha pasado ya un mes de la destitución. Ahora en frío, ¿se hace autocrítica de la situación?

Nadie lo deseaba. Significaba que lo estábamos haciendo mal. Que se dé es un motivo para hacer autocrítica, para ver que no estábamos al nivel. Los resultados son los que mandan. Teníamos menos puntos de lo que podíamos merecer, errores... Es el fútbol... Los puntos te lo dan todo. Hay equipos arriba con más puntos que no son nada del otro mundo. Y al revés. La clasificación te da esa tranquilidad y esa bocanada de aire para verlo todo de forma más tranquila.

Precisamente, el equipo lleva los mismos puntos que la temporada pasada a estas alturas. Marca más, pero también encaja más. ¿Es el siguiente paso a corregir?

Claro. Si queremos tirar hacia arriba la solidez defensiva es básica. El año pasado todo el mundo estaba contento, sorprendidos incluso. Llevamos los mismos puntos. Han pasado más cosas, ha sido todo más amplificado. El ambiente más turbio. El primer año llegas y sorprendes desde Primera RFEF. Posiblemente, el año pasado teníamos más puntos de los que merecíamos y este año quizás al revés.

Desde la llegada de Funes, la pareja de centrales está siendo Einar Galilea-Ángel Recio. Era una dupla que no se había usado antes. ¿Qué tal con él como compañero en la defensa?

Muy bien. Había entrenado ya con nosotros. Maravilloso. Muy contento de ayudarle y de que nos ayude a nosotros. De eso se trata. Cuando tienes a alguien con el saber estar de Recio, que parece que lleva ya 20 partidos en Segunda... El aficionado se identifica mucho con él, es un chico que lleva mucho tiempo en el Málaga en las categorías inferiores. Llega al primer equipo y se consolida y tiene un peso importante. Me alegro mucho.

Termina contrato en 2026, al final de esta temporada. ¿Hay conversaciones con el club para seguir? ¿Cuál es su deseo?

No soy mucho de mirar la futuro. Lo que tenga que venir vendrá. Estoy encantado aquí. Si tengo que acabar aquí, estaré muy agradecido al Málaga por los años que hemos pasado juntos. Si tengo que seguir, encantado. No es algo que me vuelva loco. Es mejor centrarse en el día a día y ya llegará lo que tenga que llegar. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, de un momento a otro te cambia todo. Centrado en el Almería y luego una semana de vacaciones con nuestra gente en nuestra tierra. Y a partir de ahí, hacer la mejor segunda parte de la temporada para que en verano tenga cosas que me ilusionen».

Un deseo para el 2026

Además de salud, obviamente, pues ser felices y que hagamos disfrutar a la gente. Que ellos también estén felices con nosotros.