El Málaga CF prepara el derbi contra el Almería con siete bajas

El Málaga CF sigue avanzando en la preparación del duelo de este domingo frente al Almería en La Rosaleda (14.00 horas) sin novedades. Los de Juanfran Funes volvieron a ejercitarse en la mañana de este viernes en el campo anexo de Martiricos, en la penúltima sesión de trabajo antes de enfretarse al cuadro indálico en el último encuentro del año.

Sin noticias en el capítulo de los lesionados. El equipo blanquiazul contará con siete ausencias para el choque ante el Almería: Dani Sánchez, Juanpe, Darko, Dorrio, Ramón, Luismi y Pastor (sin ficha). Todos ellos trabajaron al margen en sus respectivos procesos de recuperación. La única novedad positiva con respecto a la pasada jornada es la de Adrián Niño, que pese a entrar en la última convocatoria no disputó ni un minuto en Albacete por esas molestias en el tobillo que parece que ya han remitido.

Este sábado, a partir de las 10.30 horas, último entrenamiento en las instalaciones de La Rosaleda antes de medirse al Almería en el cierre del 2025.