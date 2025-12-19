Horario y televisión del Málaga CF - Almería de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF cierra el 2025 en un nuevo derbi andaluz en La Rosaleda, el cuarto de la temporada en casa. Tras lograr su primera victoria a domicilio en tres meses y medio el pasado fin de semana en campo del Albacete (1-3), los blanquiazules buscan cerrar el año con un nuevo triunfo frente a la UD Almería.

El equipo blanquiazul sigue invicto en LaLiga Hypermotion desde la llegada de Juanfran Funes al banquillo del primer equipo. Ha firmado ocho puntos de 12 posibles y ahora intentará estirar su racha de positiva de resultados ante la UD Almería. El Málaga CF buscará romper su maldición en La Rosaleda ante los indálicos, que dura ya más de 12 años, y además ganar por primera vez este curso un duelo regional en La Rosaleda.

Horario del Málaga CF- UD Almería

El partido correspondiente a la jornada 19 de la categoría de plata se celebrará este domingo 21 de diciembre, a partir de las 14.00 horas.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

