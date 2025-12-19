Juanfran Funes cumple un mes en el banquillo del Málaga CF con un balance positivo

El tiempo pasa deprisa. Y en el mundo del fútbol, más aún. Juanfran Funes ya ha cumplido un mes en el banquillo del Málaga CF. La destitución de Sergio Pellicer y la decisión posterior de los dirigentes blanquiazules con su sustituto provocó un movimiento sísmico en torno al club de La Rosaleda. Y 30 días después, la situación está mucho más calmada, temas judiciales aparte, y es gracias al cambio de dinámica en cuanto a resultados desde el desembarco del entrenador granadino en el primer equipo.

La decisión de la planta noble del club de destituir a Pellicer para colocar en su lugar al técnico del filial causó mucho revuelo. No especialmente por la marcha del de Nules, al que muchos veían ya superado y sin fuerzas para revertir la situación del equipo, sino más bien por la segunda determinación: subir a Funes del Atlético Malagueño al primer equipo.

Desde el primer momento hubo muchas dudas en el entorno blanquiazul con este movimiento, las críticas de parte de la afición fueron duras, e incluso el propio director deportivo, Loren Juarros, reconoció haber hablado con otros tres entrenadores para que se hicieran cargo del equipo. Sin embargo, un mes después, Funes ha volteado la situación y, por ahora, gracias a los resultados, el mar vuelve a estar en calma a falta de solo un partido, este domingo en La Rosaleda frente al Almería (14.00 horas), para cerrar el 2025.

Cambio de dinámica

El gran logro de Funes en sus primeras semanas en el cargo ha sido acallar tantas voces críticas a base de buenos resultados. Con mejor o peor juego en diferentes fases de los partidos, la realidad es que ha conseguido cambiar el rumbo del cuadro blanquiazul. Desde su llegada, el Málaga CF está invicto en LaLiga Hypermotion y ha sumado ocho puntos de 12 posibles. Se estrenó con victoria agónica ante el Mirandés en La Rosaleda con un gol de Einar Galilea en el descuento (3-2); después consiguió cortar la sangría a domicilio con un empate en Valladolid (1-1); volvió a empatar en casa ante el Zaragoza (1-1) y, en el último partido hasta la fecha, los blanquiazules ganaron fuera de casa, tras tres meses y medio, con una remontada brillante en la segunda mitad en el Carlos Belmonte frente al Albacete (1-3).

Funes, en su primer entrenamiento como entrenador del Málaga CF / Málaga CF

Hasta ahora, el único borrón importante de su andadura en el banquillo del primer equipo es la eliminación copera en Talavera de la Reina, ante un equipo que milita, y con muchos problemas, en Primera Federación. Funes optó por revolucionar el once en aquel encuentro y lo pagó (2-1).

Discurso renovado

Funes ha llegado con aire fresco a la sala de prensa y con las ideas muy claras sobre lo que quiere de su equipo sobre el césped. Está implantando su idea de juego y ya se ven algunos cambios, aunque todavía no se está mostrando una gran continuidad en el fútbol del equipo. La prueba de ello fue el último encuentro en Albacete, donde el Málaga hizo una primera parte muy pobre y luego arrasó a su rival en los segundos 45 minutos.

Su camino en el banquillo del Málaga CF acaba de comenzar. Cuanto más largo sea, mejor, será una señal de que todo ha ido bien en la segunda parte del campeonato. Su reto más próximo, cerrar el 2025 con un triunfo en casa frente al Almería para llegar al parón navideño en una situación más desahogada aún. A medio y largo plazo, tiene que conseguir que ‘su’ Málaga evolucione y consiga ser un equipo sólido atrás, sin perder la alegría en la parcela ofensiva, para que la temporada se salve sin apuros y, como mínimo, el equipo se instale en una zona tranquila. Pensar ahora mismo en algo más suena muy aventurado.