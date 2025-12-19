Rueda de prensa de Funes previa al Málaga CF - Almería: "Viene uno de los miuras de la categoría"

Última rueda de prensa prepartido para Juanfran Funes. El Málaga CF cierra el 2025 este domingo frente al Almería en La Rosaleda, un partido frente a un equipo que es capaz "de someter al rival". "Viene uno de los miuras de la categoría", dijo sobre el cuadro indálico. El técnico blanquiazul aseguró que el empuje de La Rosaleda "puede ser la diferencia entre un equipo y otro en momentos de dificultad" y también hizo balance del 2025 del club y suyo en particular: "Lo he disfrutado muchísimo".

Último partido del año

"Viene uno de los miuras de la categoría. Cuando las cosas van a favor, la gente está más enchufada. Es importante que nos centremos en lo que nos espera. Lo que hicimos en Albacete dura lo justo. Igual cuando perdemos que cuando ganamos. Nos viene un partido de dificultad".

Dani Sánchez

"El otro día estuvimos comentando. Todo tiene que pasar algo, me decía. Ojalá le dé la oportunidad de recuperarse bien. Está centrado en que los plazos sean lo más corto posibles. Es un músculo muy delicado. Importante que estas 2-3 semanas vayan bien"

¿Qué espera del partido?

"Va a ser un partido muy distinto al del otro día. Es un equipo muy físico. Seguramente quieran venir alto a por nosotros. Necesitaremos energía. Tenemos confianza para reforzar algunas de las ideas. Si es un partido como el del otro día, será más difícil. Estamos mentalizados. Espero un equipo con presión alta. Es de los máximos rematadores de la Liga. Nos van a intentar llevar a atrás. Así me lo imagino. Tendrán sus opciones de finalizar, son capaces de someter al rival. Visualizamos esa parte del partido. Probablemente, no nos deje jugar, nos van a poner en dificultad. Es de los equipos más físicos de la Liga. Otros equipos no pueden sostener eso en el tiempo. Tienen esa capacidad a niel físico. La situación del marcador marcará el partido. Habrá situaciones distintas".

Titulares y suplentes

"Pensamos en certezas. Tienen que tenerlas. Hablábamos de que no podemos pretender ganar partidos con once. Hay que tenerlo presente, hay cinco cambios. Puedes cambiar medio equipo. Hay jugadores que se están especializando en jugar segundas partes. Al inicio hay igualdad física, marcar diferencias es difícil. En el tramo final decae, tenemos que ser capaces que entren jugadores a marcar las diferencias. A veces está sobrevalorado salir de inicio. Puede que muchos sean más importantes jugando 25 minutos que 60 o 90. Pueden tener más determinación que jugando de inicio. Es una realidad, ya ocurrió el otro día. En un espacio más corto de tiempo puedes ser más determinante".

Segunda parte en Albacete

"Encontrar momentos de continuidad en los que exponemos al rival, nos va a dar ventaja luego. Estás castigando al rival y se paga. No es fácil, al principio hay más energía. Lo que ocurre en la segunda, se madura en la primera. Va a ocurrir más veces. Estás preparando una segunda mitad en la que puede haber más facilidad".

Contextos de partidos

"La posesión fue nuestra en la primera mitad. La iniciativa fue nuestra. Su ocasión más importante fue en un saque de esquina nuestro. No es que no tuviéramos iniciativa, lo intentamos desde el inicio. La pelota fue nuestra. Cuando vayamos fuera, tenemos que intentar ser los mismos que dentro. En contextos menos favorables. Los visitantes ganan menos partidos es una realidad, pero tenemos que querer ser el mismo Málaga siempre, no solo de locales. Hay una idea que llevará un tiempo conseguir, que cuando nos pongamos ganando, no seamos otro equipo. También el rival cambia. Como locales, cuando no adelantemos, tenemos que mantener la idea firme. Conseguir eso no es fácil".

Plan de partido ante el Almería

"El rival también juega y te puede llevar a situaciones en las que tengamos que defender atrás. Si eso pasa, que sea porque te lo provoquen, no porque demos un paso atrás. Sabemos lo que queremos ser. Repetirlo, nos va a ayudar a ser más eficaces. Repetir comportamientos te lleva a ser eficaz, es importante. Estamos ante el equipo con más capacidad ofensiva de la Liga. Nosotros no vamos a dar un paso atrás.

Importancia de La Rosaleda

"Con 12 es mucho más fácil que las cosas salgan bien. Tenemos que ser capaces de movilizar, lo están consiguiendo. Lo que no se les puede reprochar a los jugadores es el esfuerzo. Equipo joven, con energía. Me espero un partido en el que desde fuera nos van a ayudar. Lo vamos a sentir con fuerza. Puede ser la diferencia entre un equipo y otro en los momentos de dificultad. Tenemos que aprovecharlo. Con rivales de esta identidad, habrá momentos de dificultad, hay que salir bien de ahí".

Dani Lorenzo

"Cuando uno propone vivir más tiempo con la pelota, los jugadores que se llevan bien con ella brillan más. Jugadores del perfil de Dani, Dotor... Van a tener la posibilidad de demostrar si la pelota nos dura más. Con nosotros, cuando llega de Madrid, acaba jugando de '10'. Lo raro antes usarlo de '6'. Creo que no es una posición tan novedosa para él. Tenemos un gran recuerdo del filial. Sabemos que lo puede hacer bien ahí".

Balance del 2025

"Empiezo hablando del club, el club tiene un plan claro, firme, la idea es apostar por la cantera. Hay jugadores que se han consagrado en la categoría. Ese plan se manifiesta. Se dice y se hace. Lo veis semana tras semana. Somos una de las plantillas más jóvenes de la categoría, están adquiriendo un valor grande en la categoría. No sé si somos conscientes. Muchos están consagrados en la Segunda División. Me gustaría ponerlo en valor. Si en dos años eres capaz de subir el valor de esos canteranos, imagina si se mantiene en el tiempo. En lo personal, el 2025 lo he disfrutado muchísimo, sin haber llegado al primer equipo. Por el ascenso y por cómo se producían los partidos. Los entrenadores podemos vivir muy de cerca lo que hacen los jugadores. Es muy difícil encontrar temporadas como la pasada. Con eso el 2025 ya era un gran año. A partir de ahí, imagínate... Después de tantos años en el club".

Mercado de invierno

"Aún no se ha abierto. Respondo igual que la semana pasada. Me centro en lo que tengo. Si vienen, otros van a tener que salir. Venir aquí decir que quieres, es abrirle la puerta a otros. Me preocupa terminar de recuperar a jugadores que vamos a aprovechar en la segunda vuelta. Si somos capaces, serán mejores fichajes. Ya se están empapando de la idea, a veces tiene más valor. No pensamos en hacer grandes cambios. Ni siquiera pienso si va a haber algún fichaje. Habrá que hacer valoraciones cuando se abra el mercado. Entretenernos ahora en eso...".

Centrado en el presente

"Pienso en el Almería. Ahí pondremos el punto y final al 2025. Cuando pite el árbitro. Queremos hacerlo todo bien. Ya tendremos tiempo de pensar en febrero... Hay que pensar en lo de ahora. Igual a la gente le gustaría escuchar otra cosa. El pasado ya no existe, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. En eso nos centramos".