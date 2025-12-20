Málaga CF-UD Almería: Derbi de altura para cerrar 2025

El Málaga CF despide este domingo su 2025 (14.00 horas/LaLiga TV) con un derbi andaluz de altura. La UD Almería es el último almuerzo antes de que lleguen a nuestras vidas el sorteo de la lotería, Nochebuena, Navidad y una travesía sin fin de platos sobre la mesa. Pero antes es el turno de que el fútbol dé una última cita en La Rosaleda que se antoja tan complicada como prueba importante a la vigencia del ‘efecto Funes’.

Será el último partido del año porque el fútbol español para en las fiestas navideñas. Ya habrá tiempo de pensar, de poner notas y de vigilar ese final de la primera vuelta con el Sporting de Gijón y el Ceuta como colofón, pero la realidad es que los de Martiricos se enfrentan antes de todo eso a uno de los grandes equipos de Segunda División.

'Efecto Funes'

La llegada de Funes le ha dado un lavado de cara al Málaga CF, al menos en lo que se refiere a los resultados. Desde el debut del técnico de Loja en la jornada 15, el balance del equipo blanquiazul es de ocho puntos con dos victorias -Mirandés y Albacete- y dos empates -Valladolid y Zaragoza-. Se trata de la tercera puntuación más alta en este tramo de LaLiga Hypermotion, solo superada por el Castellón (12) y el Racing de Santander (10). El Almería está en la cuarta plaza con dos victorias, un empate y una derrota.

Habrá que ver si el ‘efecto Funes’ consigue sobrevivir a uno de los transatlánticos de la categoría. Para este domingo, son siete jugadores con los que no va a poder contar: Dani Sánchez, Brasanac, Juanpe, Ramón, Luismi, Dorrio y Álex Pastor -sin ficha-. Con Adrián Niño ya plenamente recuperado de las molestias de tobillo, el cuerpo técnico podría optar de nuevo por ese once titular que ha repetido en tres de las cuatro jornadas.

Dani Sánchez ha sido el último en sumarse a la enfermería. / Málaga CF

Rival: un transatlántico

En el otro lado está la gran apuesta económica para volver ya a Primera División. Después de la decepción de caer en la semifinal del play off de ascenso contra el Real Oviedo, todas las naves han sido colocadas para que los rojiblancos estén el próximo curso en la máxima categoría. Los resultados les avalan ya que sumar en La Rosaleda les garantiza entrar en 2026 como segundo clasificado, en puestos de ascenso directo, pero no vienen a Málaga en estado de gracia. Sí con dos de los máximos goleadores de Segunda como Sergio Arribas y Embarba.

Vuelta de Nelson Monte

Intentarán recuperar su mejor versión con más de mil aficionados en las gradas de Martiricos. No obstante, el gran protagonista del día es Nelson Monte. Bastión absoluto de la defensa blanquiazul en las temporadas 2023/24 y 2024/25, el Almería pagó este verano al Málaga CF para hacerse con los servicios del portugués. Se llevará una gran ovación. Rubi confirmó en rueda de prensa que será titular. Los que no estarán son Soko, Nico Melamed, Federico Bonini, Robertone y Selvi.

Así que será el último partido de fútbol del Málaga CF antes de dar paso al 2026. Entonces llegará el mercado de fichajes invernal y algunas cuestiones a resolver por parte de Loren Juarros. Antes toca mantener a salvo los puntos en La Rosaleda como gran regalo de Navidad.