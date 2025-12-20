Calendario
El último partido de la primera vuelta del Málaga CF ya tiene fecha y hora
Los blanquiazules y el Ceuta se reencontrarán en La Rosaleda después de verse las caras en la temporada 2023/24 en Primera RFEF
LaLiga anunció este sábado los horarios correspondientes a la jornada 21 de Segunda División, la que marca el final de la primera vuelta, este año a mediados del mercado invernal. En el caso del Málaga CF, recibirá al Ceuta el sábado 11 de enero a partir de las 16.15 horas.
Será el regreso del Ceuta después de jugar en La Rosaleda en la temporada 2023/24 en Primera RFEF. Entonces, ambos conjuntos no pudieron pasar del empate (1-1). Esta vez, el partido se disputará en el fútbol profesional y siendo los de José Juan Romero la gran sorpresa de esta mitad de temporada. No será la primera vez que lo haga el Ceuta, ya que, entonces con la denominación de CD Málaga, ambos equipos se cruzaron en Segunda División en la temporada 1964/65.
Calendario confirmado
Jornada 19: Málaga CF - UD Almería. Domingo 21 de diciembre, 14.00 horas.
Jornada 20: Sporting de Gijón - Málaga CF. Sábado 4 de enero, 14.00 horas.
Jornada 21: Málaga CF - Ceuta. Sábado 11 de enero, 16.15 horas.
