Rubi, entrenador del Almería: "Da gusto ver a muchos de los jóvenes del Málaga CF"

Rubi, entrenador de la UD Almería, compareció antes de poner rumbo a la Costa del Sol, donde se enfrentará al Málaga CF en La Rosaleda (14.00 horas). El técnico catalán confirmó que Nelson Monte será titular en su regreso a Martiricos, a la vez que alabó el proyecto blanquiazul: "Hay que felicitarles porque les está saliendo muy bien, da gusto ver a muchos de sus futbolistas jóvenes, asentados en la categoría".

Derbi andaluz

"Estamos focalizados porque es un partidazo, es un derbi andaluz en un estadio espectacular con una afición como la nuestra que nos va a acompañar en número alto. El equipo está con muchísimas ganas del partido. Descansaremos después porque no hemos parado desde principios de julio. Estamos muy motivados".

Dinámica de los equipos

"Rebatir los datos es fácil. El Burgos llevaba muchos partidos sin ganar, o el Huesca fuera, y empataron aquí. El Almería lleva mucho tiempo ganando en Málaga. Ellos querrán romper la racha. Al ser un derbi y la magnitud de este partido, da igual la fecha en la que ha caído, la dinámica de un equipo o de otro. Es un partido que va a ser de muchísima intensidad, los dos equipos vamos a ir con todo a por la victoria".

El Málaga CF viene de remontar ante el Albacete. / LaLiga

Proyecto del Málaga CF

"Está claro que está siendo el equipo a nivel de nacional, de las dos categorías, que más jugadores de la cantera ha subido en los últimos años. Están muy consolidados en una edad muy buena, muy jóvenes. Por lo tanto, algo están haciendo bien. Si es por necesidad o no a mí no me compete decirlo, pero sí que es verdad que es un método que funciona. Es una cantera cuidada, Málaga es una ciudad de población grande y futbolera. Hay que felicitarles porque les está saliendo muy bien, da gusto ver a muchos de sus futbolistas jóvenes, asentados en la categoría con un descaro muy grande".

Cambios en el Almería

"Intento no tocar de una forma drástica el equipo normalmente porque mi perspectiva tiene que ser no solo del último partido, el equipo está en puestos de ascenso directo y esto es gracias de todo el grupo. Algunos jugadores han asumido más minutos y han ayudado de una forma importante a que el equipo esté ahí. Que luego hay un partido que no sale bien o un jugador que baje rendimiento, o incluso intentamos buscar algún detalle táctico, eso lo hacemos desde el principio. Puede haber cambios como en cualquier jornada. Para Chumi es una semana más, podemos intentar utilizarlo. Hay que ver si completamos bien el entrenamiento, hay cosas que pasan. Recibió un golpe que esperemos que se quede en un susto".

Fortalezas del Málaga

"La preocupación de un entrenador siempre es que nuestro equipo vuelva a recuperar sensaciones. A partir de ahí, el Málaga es atrevido, dinámico, con gente muy descarada en el uno contra uno, con gente en el centro del campo que se gira bien, tienen mucha calidad técnica. Es de los equipos que juega con muchísima intensidad. No es una preocupación, es una información que nosotros tenemos que tener para intentar contrarrestar esa parte buena".

Pelea por el ascenso

"Mi obsesión es hacer un buen partido y que merezcamos ganarlo. No podemos controlar que sea así. Que las fiestas navideñas las empezamos con una victoria y, haga lo que haga el Dépor, en posiciones de ascenso directo por méritos propios es una motivación muy grande. Si no lo conseguimos, pero el equipo ha hecho un buen partido, estaremos tranquilos. Estamos dentro de los seis primeros, peleamos por el ascenso directo y con eso volveremos pase lo que pase en Málaga, con esas aspiraciones intactas".

Nelson Monte

"Va a jugar Nelson porque es un jugador que estaba a un rendimiento altísimo, salió por sanción. Sería incoherente que el entrenador no lo pusiera de inicio. ¿Que vuelva en Málaga? Tiene la experiencia y la veteranía para saber llevarlo. Está encantado con su anterior club y el club agradeció sus servicios".