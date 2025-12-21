Funes: "Ahora la euforia debe ser contenida"

El entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes, no ocultó su tremenda satisfacción por haber logrado encadenar 11 puntos de 15 posibles tras su debut al frente del primer equipo. Sin embargo, justo en el cierre del año con triunfo en La Rosaleda contra la UD Almería (2-1), quiso rebajar ese ánimo con el que se podría dejar de mirar hacia la parte baja de la tabla: "Ahora la euforia debe ser contenida. Si miramos hacia arriba no vamos a ver las piedras que nos vienen. Y también es cierto que si miramos muy atrás nos va a dar vértigo".

El de Loja es consciente de que vienen las vacaciones, el fin de año, y que sus pupilos, que se han vaciado en cada partido, "se merecen un buen descanso". Pero insistió en que es fundamental a su juicio que toda la plantilla se mantenga firme: "Y que no nos dejemos llevar por las ambiciones". Así recordó que en el arranque de 2026 tocará viajar a Gijón, "que está siendo el mejor equipo, junto al Castellón, en los últimos partidos. Está en un momento en el que mentalmente se siente muy fuerte", reconoció.

Claves del triunfo

Acerca de la clave en el encuentro de este domingo, con cambios tremendamente ofensivos para volver a poner al cuadro malaguista por delante, tras la igualada de penalti para la UD Almería, Funes fue rotundo: "Hemos querido ser coherentes con lo que les decimos a ellos. No puedes ser coherente con lo que dices, acerca de que vamos a ir hacia arriba, a por los partidos, y que con los cambios hagas otras cosas", subrayó en sala de prensa.

No obstante, otra de las claves para comprender la buena marcha del Málaga CF en este cierre de año, la aportó al recordar cómo fue la comida navideña con los integrantes de la plantilla y sus familiares: "No es fácil encontrar esa comunión entre todos. Vi que hasta los familiares tenían vínculos afectivos entre ellos. Eso me gustó. Pensé que aquí hay un grupo con mucha salud, con vínculos afectivos fuertes. Así esos momentos difíciles se van a sobrellevar mucho mejor. Y hay que seguir reforznado eso. No sólo en fútbol, en cualquier colectivo, es importante que haya buen entendimiento entre quienes luchan por un objetivo común".

Puertas de Martiricos

También recordó Funes uno de sus primeros instantes al frente de los integrantes del primer equipo. Les expresó que recordasen los jugadores que hay en las distintas puertas de La Rosaleda. Y les indicó a todos, en especial quienes más años llevan luciendo la camiseta malaguista, "que sigan acumulando méritos para que en unos años estuviesen ellos mismos en esas puertas. Creo que terminan pensando eso cuando juegan los partidos", manifestó públicamente este domingo.

Igualmente pidió a toda la masa social blanquiazul que se sienta orgullosa de lo que se está construyendo, aún con el club intervenido judicialmente y con unas dificultades que no encuentran el resto de conjuntos de una categoría tan difícil como es la Segunda División. "Creo que hace un tiempo se podía hablar de futuro con una cantera como la que tenemos. Yo creo que hay que hablar de presente. Jugar con tantos jóvenes, en otras ciudades hubiese sido catastrófico. Pero aquí tenemos una afición de Primera División y una cantera muy fuerte, que nos permite encontrarnos en una situación privilegiada. Esto no es nada fácil", argumentó.

No rendirse

Sobre el desarrollo del derbi andaluz en una jornada muy lluviosa en Málaga, Funes expresó que de inicio se logró imponer su idea de juego, con presión muy adelantada. Sin embargo, "ellos nos cogen la idea y ahí ya no estuvimos tan cómodos. En la salida se nos hacía todo muy difícil porque nos venían a pares. Terminas adelantándote y ahí ha habido una parte muy importante, la de con uno a cero seguir yendo a por el partido. Ellos son un equipazo que aprieta y seguimos con profundidad y ocasiones. Era importante que quisiéramos", amplió el técnico granadino.

Vendía después la igualada, desde los 11 metros, "que viene como una losa". En ese punto, el preparador rememoró el ascenso en Tarragona, materializado en el minuto 122. "No es la primera vez que este equipo no se rinde, que hace una demostración de mantenerse firme en lo que cree. Y como hemos dicho otras veces, nosotros si íbamos a perder sería atacando", repitió.

Ya pintaba bien

Funes decide para la recta final incorporar a dos puntas, incluido a Adrián Niño, fundamental en los primeros partidos suyos como entrenador: "El mensaje era el de que queríamos ganarle al Almería. Habrá días que haciendo esos cambios perdamos, pero esta vez funcionó. Este equipo no está hecho de ocho o diez jugadores, lo construyen incluso los que no están en el campo". Y así se vio al banquillo celebrar el pitido final como si de un nuevo gol se tratase.

Respecto al cambio drástico que el Málaga CF ha experimentado después de que se cerrase la etapa de Pellicer, su sucesor no ocultó el mérito que tiene esa labor iniciada ya en una pretemporada que ilusionó muchísimo en la ciudad: "Este equipo traía muchas cosas buenas del Málaga anterior; y pintaba bien porque tenía muchos buenos jugadores. A nadie se le puede escapar la ilusión de este verano. Creo que sigue guardando la esencia de cosas buenas".

El bien común

Y agregó, como justificación añadida a su buena marcha, que algunos integrantes de la plantilla actual han sido discípulos suyos en el filial hasta durante cuatro o cinco temporadas. Funes ya lo ha dicho con anterioridad. Este domingo lo volvió a repetir también: "Somos la mejor ciudad del mundo. Nuestro sitio no está aquí", expresó en referencia a que Málaga merece estar en la máxima categoría del fútbol español.

Asimismo insistió en que hay que dejar los aspectos personales y trabajar por lo colectivo: "Lo hago cada día para conseguir que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Tienes que olvidar lo que es la persona. Sé donde estoy. Lo que uno haga lo tiene que hacer por el bien de todos".