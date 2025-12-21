Así queda el Málaga CF en la clasificación tras el triunfo contra el Almería

El Málaga CF se marcha al parón navideño en estado de gracia. Funes reclamaba contener la euforia tras el triunfo contra el Almería, pero la realidad es que su llegada al banquillo, con tres victorias y dos empates en Liga, han dejado a los blanquiazules con 26 puntos y la décima posición, superando la mitad de la clasificación al término de la jornada 19.

Lo cierto es que el fin de semana ha demostrado que los equipos de abajo pueden quitarle puntos, sin complejo, a los de arriba. Además del triunfo de los de Martiricos, dio la sorpresa el FC Andorra con un triunfo por 1-0 al Deportivo de La Coruña. Tampoco se escapó el Racing de Santander, que seguirá líder, aunque sin haber aumentado la ventaja con sus perseguidores tras el 1-1 frente al Huesca.

Aprovechó la oportunidad el Eibar para volver a ganar un mes y medio después en Liga. Lo hizo ante el Real Valladolid (1-0), al que el Málaga CF ya saca dos puntos. El Ceuta continúa con su camino hacia arriba tras ganar a la Real Sociedad B (1-3) y el Córdoba logró una importante victoria frente al Mirandés (1-2) para seguir en esa zona media, justo por debajo de los de Funes.

Próximo rival

El Sporting de Gijón estrenará la lista de rivales del Málaga CF en 2026, el penúltimo en la primera vuelta. El equipo de Borja González también llegará en un buen estado de forma con tres victorias consecutivas, la última este sábado contra el Leganés (0-1). El conjunto rojiblanco, liderado por el exmalaguista Rubén Yáñez, se marcha a la Navidad con 30 puntos, cuatro más que los blanquiazules.

¿Mejorar la primera vuelta 24/25?

El equipo blanquiazul afronta ahora una semana de descanso y después tendrá por delante dos partidos para terminar la primera vuelta: Sporting y Ceuta. Son 26 puntos los que tiene a estas alturas por los 30 con los que cerró el pasado curso las 21 primeras jornadas. Es decir, una victoria y un empate le colocan con los mismos guarismos que la temporada anterior. Dos triunfos, que ya serían cuatro consecutivos, le pondrían en mejores números. Es el reto que tienen los de Funes una vez pase el parón navideño.