Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria ante la UD Almería

El Málaga CF se va de vacaciones con un saco de 26 puntos. Lleva Funes dos victorias consecutivas de mucho peso, remontando al Albacete (1-3) y siendo superior a un Almería cuyo valor de la plantilla es cuatro veces superior. Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno por uno, en el adiós al 2025.

Alfonso Herrero (7) Providencial. Encajó el penalti de Arribas, en el que nada pudo hacer, pero va recuperando su fiabilidad. Detuvo una muy clara al goleador y otras tantas a Lopy.

Carlos Puga (7) Muy bien atrás, ganador del duelo con Embarba. Sacó el último centro en el descuento. Cedió su protagonismo en ataque para ser muy fiable en defensa.

Einar Galilea (7) Contundente por arriba y por abajo. Se marcha a la Navidad como titular imprescindible. Con Murillo atrás, pudo adelantar la línea sabiendo que alguien le cubría la espalda.

Diego Murillo (8) Fue titular por Recio y mejoró con el partido. Falló las dos primeras y recuperó su mejor versión. Bien para sacar el balón, bien al corte y sacrificándose para frenar alguna contra con amarilla.

Víctor García (6) Buen partido del lateral, protagonista en ataque dentro del área y centrando con peligro. Cedió algún duelo con Arribas. El gol del Almería de penalti vino por una mano suya.

Izan Merino (7) Otro buen partido, asentándose como pivote. Faro para sacar el balón, conteniendo a Dani Lorenzo y Dotor. Tuvo una dura pelea con rivales más físicos. Terminó como interior antes del cambio.

Dani Lorenzo (9) Jefe absoluto de la medular. Es incontrolable en el centro del campo y, por si fuera poco, lleva dos partidos con la recompensa del gol. Debe tener cuidado en la salida de balón porque algún pase salió caro.

Dotor (8) Parece intermitente, pero el Málaga siempre es mejor con él sobre el campo. Tuvo algún disparo a puerta, combina de mil maravillas con Dani Lorenzo. Lideró muy bien la presión con Chupete.

David Larrubia (8) Va sumando muy buenos partidos de forma consecutiva. Creó mucho peligro en ataque, para él y para sus compañeros, pero donde brilló fue ayudando en defensa. Va cogiendo ritmo de líder.

Joaquín Muñoz (8) Estuvo a un control de quedarse mano a mano con el portero. Volvió loco a Chirino. Fue otro de los que brilló en defensa, ayudando mucho a Víctor con Arribas.

Chupete (10) Sobresaliente partido. Sin gol era un 9, pero marcó el de la victoria. Le ganó todos los duelos a la defensa del Almería, daba igual quién se pusiera: por arriba, en la presión al portero. Asistió a Dani Lorenzo en el primero.

Suplentes

Rafa (7) Actuó como pivote y también estuvo cerca de marcar. Sirvió como jugador físico para imponerse a los del Almería. No le tiene miedo a la salida del balón.

Ochoa (8) Los mejores minutos de la temporada. Cuenta con la confianza de Funes. Indetectable entre líneas, creó la jugada del gol de la victoria, corriendo a la presión. Se está ganando los minutos con peso.

Adrián Niño (7) Tuvo en su pie derecho el gol de la victoria y dio paso al de Chupete. Forma una buena dupla con Ochoa, al servicio del talento.

Lobete (5) Entró en contacto bastante con la pelota, pero no generó nada positivo.