Chupete, al frente de la lucha por el pichichi en el Málaga CF

El Málaga CF termina el 2025 con una sonrisa y lo hace gracias al triunfo frente al Almería de este pasado domingo en La Rosaleda (2-1). El conjunto blanquiazul se llevó la victoria por un tanto en los minutos finales de Chupete, que se convierte en el ‘pichichi’ en solitario de lo que va de temporada del Málaga CF. Este curso, el gol está muy repartido en la plantilla blanquiazul, pero es el cordobés el que llega como líder en esta faceta al parón.

Lista de goleadores

El tanto de la victoria de Chupete frente al cuadro almeriense le convierte en el máximo goleador en solitario de lo que va de LaLiga Hypermotion en el Málaga CF. El ariete cordobés se coloca con seis goles, uno por encima de Rafa Rodríguez, el que durante muchas jornadas ha sido ‘pichichi’ blanquiazul sin ser un delantero nato.

La lucha por el ‘pichichi’ malaguista esta temporada está muy repartido. Y esa es una gran noticia para Juanfran Funes. Todos los delanteros están produciendo, subiendo el nivel de lo que había la temporada pasada, y encima la segunda línea está empezando a producir. Tras Chupete (6) y Rafa Rodríguez (5) llegan los otros dos delanteros de la plantilla: Adrián Niño (4) y Eneko Jauregi (3). Y hay que tener en cuenta que el atacante fichado de la cantera del Atlético de Madrid ha estado lastrado buena parte de la primera vuelta por problemas en el tobillo.

La nómina de goleadores del Málaga CF en lo que va de Liga la completan Dani Lorenzo (3), tras el tanto marcado ante el Almería, David Larrubia (2), Einar Galilea (2) y Julen Lobete (1). Desde el aterrizaje de Juanfran Funes en el banquillo del primer equipo, la segunda línea ha tomado más protagonismo y jugadores como Dani Lorenzo o Larrubia están adquiriendo más protagonismo goleador. También Galilea ha marcado sus dos goles con el granadino como entrenador.

Mejora de la producción goleadora

En líneas generales, el Málaga CF 2025/26 es un equipo más goleador que el del curso pasado. Tras 19 jornadas lleva 26 goles, mientras que hace un año, a estas alturas de temporada, llevaba 15, 11 menos. Mucha diferencia. Y hay un dato demoledor, la delantera -Chupete, Adrián Niño y Eneko Jauregi- ya están a solo un gol de los que marcaron en toda la temporada Dioni, Baturina, Sergio Castel -primera vuelta- y Chupete -segunda vuelta-.