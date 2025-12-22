El Málaga CF retoma el trabajo el lunes 29 y a puerta abierta

La plantilla del Málaga CF terminará su descanso navideño el próximo 29 de diciembre, después del importante triunfo cosechado ante la UD Almería (2-1), y lo hará de una forma muy especial. Será con un entrenamiento a puerta abierta y con entrada gratuita hasta agotar existencias. Cada aficionado podrá adquirir hasta un máximo de seis entradas en la web del club, como ha anunciado justo a siete días para una sesión que comenzará a las cinco de la tarde.

"El primer equipo malaguista se ejercitará a puerta abierta el próximo lunes, 29 de diciembre, en el estadio La Rosaleda", anunció la entidad blanquiazul en sus redes sociales y en la propia web. Para tal jornada festiva habrá banda de música en directo, la presencia del Cartero Real y está previsto que se repartan caramelos y regalos.

Será una tarde muy especial en la que los más pequeños podrán disfrutar del trabajo preparatorio de los jugadores malaguistas, a las órdenes de Juan Francisco Funes. La apertura de puertas se realizará a las cuatro y media de la tarde. Y la ubicación para los espectadores será en Fondo Sur bajo, Preferencia baja y Fondo Norte bajo. En cuanto a los accesos se van a habilitar las puertas 0, 5, 9, 11 y 13.

Descarga en la web

"La entrada será gratuita, sin numerar, y deberá descargarse previamente a través de la web oficial del Club, estando disponible para todo el público hasta agotar existencias. Cada persona podrá adquirir un máximo de seis entradas", indica el propio club. La jornada incluirá la actuación de la banda de música María Santísima del Rocío, que animará los exteriores del estadio y, además, pondrá sintonía al entrenamiento y al saludo final del equipo.

Asimismo está confirmada la presencia de la mascota del club, Súper Boke, "compartiendo momentos con los más pequeños y participando en el cierre del evento". El Cartero Real recogerá las cartas a los Reyes Magos, entregadas previamente a todos los niños, justo en los accesos principales y en las zonas de grada. Además, se repartirán caramelos, pegatinas y tarjetas navideñas con descuento en la Tienda Oficial Málaga CF. Al término de la sesión incluso se lanzarán distintos obsequios blanquiazules al público. Será una forma muy especial de despedir el año en clave malaguista.