El Málaga CF, tercero desde la llegada de Funes al banquillo

El Málaga CF ha cerrado el 2025 por todo lo alto. El equipo blanquiazul ganó este domingo al Almería en La Rosaleda para reconfirmar su cambio de dinámica y alargar hasta después del parón navideño su gran momento a nivel de resultados, además de confirmar una mejoría en el juego y mostrar una apuesta valiente que obtuvo premio ante uno de los 'gallitos' de la categoría. El conjunto de Martiricos vive un momento dulce desde la sustitución en el banquillo, una buena racha que le ha llevado hasta la zona tranquila de la clasificación y a ser uno de los mejores de la categoría desde que Juanfran Funes tomó las riendas.

En solo un mes, Funes ha conseguido cambiar la cara al equipo. Primero llegaron los resultados, antes que el juego, pero en la segunda parte en Albacete y en el choque contra el cuadro almeriense ya se vio a un Málaga totalmente diferente, más valiente y en busca de las victorias. El cambio de rumbo desde la destitución de Sergio Pellicer y el 'ascenso' de Funes al primer equipo ha sido total.

Funes se hizo cargo del Málaga CF hace ya cinco jornadas y sigue invicto. Ha enlazado su mejor racha de partidos sin perder -cinco partidos- y ha conseguido sumar un buen botín de puntos: 11 de 15 posibles. Una racha que le ha llevado a pasar de estar rozando los puestos de descenso a colocarse en la zona media (10º), con cinco puntos de ventaja sobre la zona roja.

Números de play off

El Málaga CF de Funes es un equipo de play off, casi de ascenso directo. Esto, teniendo en cuenta los resultados de todos los equipos de LaLiga Hypermotion en estas últimas cinco jornadas, desde que el granadino llegó el banquillo del primer equipo blanquiazul. El equipo malagueño ha sido el tercer mejor equipo de la categoría en estas cinco jornadas.

Sus 11 puntos y +4 de average (10 goles a favor y seis en contra) solo han sido superado por el Racing de Santander, también con 11 puntos y +6 de average, y el CD Castellón, con 12 puntos pese a caer este domingo en Cádiz. Además, desde el desembarco de Funes, solo hay dos equipos invictos en la categoría, el Málaga CF y el propio Racing de Santander.

La mejora ha sido tal que el Málaga CF ya lleva más puntos que a estas alturas de la pasada temporada. El curso pasado, con Sergio Pellicer, el equipo firmó una gran primera vuelta de 30 puntos y el equipo blanquiazul ahora está en disposición de poder igualarlo o incluso superarlo. El año pasado estaba con 24 puntos a estas alturas y cerró la primera vuelta con dos victorias frente al Eldense y el Sporting de Gijón. Ahora tiene 26 y le queda por visitar, precisamente, al Sporting, en El Molinón, y recibir en la 21ª jornada al AD Ceuta en La Rosaleda. Pero eso será ya después del parón navideño. Ahora, a disfrutarlo unos días.