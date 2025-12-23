Caso Grupo Vera: La Fiscalía rechaza el sobreseimiento de la acusación contra José María Muñoz

Novedades en la causa que se investiga en los Juzgados sobre el concurso de liquidación de varias sociedades del Grupo Vera, una trama en la que se acusa a los investigados de apropiarse indebidamente de más de 100 millones de euros durante el proceso concursal. En una de esa empresas, Draba, figuraba como auxiliar delegado del administrador José María Muñoz, que pidió el sobreseimiento de la acusación contra su persona. Sin embargo, el actual administrador judicial del Málaga CF ha sufrido un revés por parte del Ministerio Fiscal, que ha desestimado su solicitud y le acusa de supuestas irregularidades en sus funciones en dicho procedimiento.

José María Muñoz, acusado de irregularidades

El administrador judicial del Málaga CF aparece como investigado en la causa del Grupo Vera, una trama acusada de expoliar más de 100 millones de euros en el proceso concursal de dicha empresa allá por 2017. José María Muñoz ocupó el cargo de auxiliar delegado del administrador en Draba, una de las tres sociedades inmersas en el concurso, y a raíz de un informe policial quedó señalado como investigado, situación que se sigue manteniendo tras el último escrito de la Fiscalía.

Según desveló Radio Marca Málaga y ha podido confirmar La Opinión tras consultar diversas fuentes, el Fiscal acusa a José María Muñoz de cometer supuestas irregularidades de gravedad que pudieron favorecer a la trama en el expolio de millones de euros, en perjuicio de los acreedores. El administrador judicial del Málaga CF solicitó el "sobreseimiento" de la causa contra su persona, petición que ha sido denegada. "Se rechaza la solicitud de sobreseimiento provisional respecto a su caso", reza el documento.

En el escrito de Fiscalía, se apunta a que José María Muñoz, como auxiliar delegado del administrador concursal Miguel Marqués Falgueras, cometió irregularidades a la hora de aportar información relevante en los informes trimestrales, con el objetivo de, según el Fiscal, "evitar la curiosidad" y posibles reclamaciones de terceros y acreedores en el proceso concursal.

Hechos relevantes

Según el Ministerio Fiscal, "Resulta muy relevante que los créditos ordinarios del concurso de acreedores de Draba SL eran de 32.202.661,53 euros, y que dichos acreedores no cobraron. Sin embargo, ello contrasta con que los integrantes de la administración concursal Draba SL, entre los cuales se encuentra el investigado, que emitieron transferencias durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2017 a 2023 a favor de la sociedad PRT 1954 SL, propiedad del ex director financiero de la concursada Antonio Calvente González por una suma de 1.048.978,06 euros". "Es decir, recibió de este último incluso más de lo que ellos cobraban, pero con el matiz que dicho dinero procedía de la masa concursal", afirma el Fiscal. "El Señor José María Muñoz y el Señor Falgueras ocultaron dolosamente los pagos realizados desde la concursada Draba SL a PRT 1954 SL", añaden desde Fiscalía.

También se explica que "excluyeron en cada uno de los 19 informes trimestrales a la sociedad PRT 1954 SL del apartado de créditos contra la masa. Incluyen por ejemplo a LA CONSTRUCCIÓN o MICROCAD INFORMÁTICA SL y excluyen a PRT 1954 SL. Las razones por las cuales no lo hicieron no ha sido a nuestro juicio explicada. En consecuencia nos oponemos a la solicitud de sobreseimiento provisional interesada".

Investigación

La investigación iniciada hace meses culminó con la detención de siete personas, entre ellas el exresponsable contable y varios de sus familiares, el administrador concursal y un proveedor de servicios y su pareja sentimental, atribuyéndoles en función de su implicación los delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los agentes efectuaron cuatro registros en la provincia: dos en la capital, uno en Marbella y en Casarabonela. En el domicilio del administrador concursal del Grupo Vera se intervinieron 426.000 euros en efectivo, si bien en esta fase también se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros. Se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros y se decretó también la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones.

Trama iniciada en 2017

La investigación, realizada por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos, comenzó en septiembre del año 2023 a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial. Las pesquisas revelaron que la trama inició su actividad en 2017, cuando entraron en concurso de acreedores las sociedades de un conocido grupo de la construcción en la provincia, perdurando en el tiempo durante los años en que se llevó a cabo la liquidación de los bienes.

A lo largo de la investigación, los agentes detectaron numerosas operaciones mercantiles con las que el administrador concursal de aquel procedimiento, "actuando contra los intereses legítimos de las empresas acreedoras y faltando al mínimo deber de diligencia, enajenó multitud de bienes propiedad de las empresas concursadas a miembros del entramado criminal a precios de venta muy alejados del precio de mercado", según la Policía Nacional. La versión policial añade que "dispuso de activos de las sociedades en liquidación fuera de los cauces concursales en condiciones de venta muy favorables para la organización" y que "imposibilitó la adquisición de activos por terceros de buena fe interesados en los mismos, ocultando y manipulando información con objeto de esconder la actividad delictiva llevada a cabo".