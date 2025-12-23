Las cinco claves del cambio del Málaga CF de Funes

El Málaga CF ha dado un cambio radical de dinámica y resultados desde el cambio de entrenador. Las dudas que surgieron en un principio por la apuesta del club de sustituir a Sergio Pellicer por el técnico del filial se han transformado en un optimismo absoluto en poco más de un mes. El entrenador granadino está silenciando bocas y sumando adeptos a la causa semana a semana. Su mano ya se está viendo reflejada en un equipo que ha cambiado por completo su situación clasificatoria.

Funes ha llegado con un nuevo discurso, un mensaje que ha cambiado la mentalidad de plantilla y una propuesta de juego alegre y valiente que ya se está viendo reflejada en puntos y goles. Además, ha conseguido reenganchar a la causa algunas piezas algo olvidadas y ha podido recuperar de diferentes lesiones a otros futbolistas claves en esta plantilla.

Mentalidad

Funes ha cambiado por completo la mentalidad de unos jugadores a los que cada golpe les estaba afectando demasiado esta temporada. El Málaga CF ha dejado de tener esa mandíbula de cristal que le hacía caer a la mínima y ahora es capaz de resistir y reponerse a los golpes. Una prueba fue la primera remontada de la temporada en Albacete, donde ganó 1-3 tras verse 1-0 por debajo en el marcador. Antes, también a domicilio, consiguió rescatar un punto en Valladolid tras encajar un gol tempranero. En casa, fue capaz de ganar un partido en el descuento al Mirandés, creyendo hasta el final, y en este último encuentro contra el Almería se repuso al empate de penalti y se lanzó a por el partido ante uno de los rivales más peligrosos de la categoría. Todo esto no puede ser solo 'suerte'. Los jugadores han limpiado la mente con el cambio en el banquillo, les llega el mensaje de Funes y ya se nota en los resultados.

Málaga vs Almería, en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Apuesta valiente

Tras un mes en el banquillo, al Málaga CF ya se le están notando cambios en la idea de juego y en la forma de plasmar lo que quiere Funes sobre el verde. Los dos últimos partidos, sobre todo, han dejado clara la ambición de este equipo. Va a por la victoria en cualquier escenario y ante cualquier rival. Sin ir más lejos, frente al Almería, con 1-1 en la segunda parte y con el partido totalmente abierto, Funes hizo cambios ofensivos, junto a Chupete con Adrián Niño, y la apuesta valiente salió. Justo estos dos futbolistas fueron los protagonistas de la jugada del 2-1. L Málaga no se conformó con puntuar ante uno de los candidatos al ascenso directo y el premio fueron tres puntos, como una semana antes en Albacete. Un equipo que siempre quiere el balón y mira hacia la portería rival.

Equipo goleador

El cambio de propuesta que ya se deja ver con Funes se está viendo reflejado en los registros goleadores del equipo. En cinco encuentros con el técnico granadino en el banquillo, el Málaga CF ha marcado 10 goles -dos por partido-, mientras que en los 14 encuentros anteriores hizo 16 -1,14 de media por partido-. Solo el Racing de Santander (11) ha hecho más goles que los blanquiazules desde el desembarco de Funes. Y la propuesta tiene incidencia en ello. Los delanteros disponen de más ocasiones y jugadores de segunda línea como Larrubia y Dani Lorenzo ya producen más en el apartado goleador.

Herrero vuelve a ser San Alfonso

Alfonso Herrero ha vuelto a ser el portero salvador que tantos puntos dio al Málaga desde su llegada al club hace dos temporadas y media. Este curso había cometido algún que otro error, él mismo reconoció no haber estado al nivel de las campañas anteriores, pero en estas últimas jornadas se ha desquitado. Fue clave para sostener al equipo en Albacete antes de iniciar la remontada en la segunda mitad y ante el Almería firmó un partido de bandera, con dos grandes paradas en la primera mitad, con 0-0, y una última pasado el minuto 95 para no volver a ceder puntos en el descuento. Cuando Alfonso ha bajado del '10' al '6' o '7' y no ha podido ser San Alfonso, el equipo lo ha notado, pero ahora vuelve a estar en el sobresaliente.

Málaga vs Almería, en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Recuperación de piezas claves

Otro factor clave en la subida de nivel del Málaga CF es la puesta a punto de piezas fundamentales en el equipo. Algunos estaban directamente lesionados y otros arrastraban molestias que les impedía tener continuidad durante las últimas semanas de Sergio Pellicer en el banquillo. Adrián Niño reapareció de su lesión en el tobillo poco antes del cambio de técnico. En los primeros partidos de Funes marcó cuatro goles: dos al Mirandés, uno al Valladolid y otro en la eliminación copera en Talavera de la Reina. De nuevo tuvo que parar por molestias y ya está de vuelta para formar una delantera que está rindiendo muy bien junto a Chupete y Eneko Jauregi.

Otro nombre propio es Carlos Puga. El 'motor' de la banda derecha malaguista ya está al 100% y le demostró en la última victoria frente al Almería. El equipo notó su ausencia durante semanas, aunque Rafita cumplió como suplente. Hay un dato revelador: el Málaga no ha perdido ningún partido con Puga en el terreno de juego. Se perdió casi dos meses de competición y su vuelta a la titularidad coincidió con la llegada de Funes. Otro futbolista que tampoco tuvo continuidad por problemas físicos y su marcha al Mundial sub-20 es Izan Merino. Ahora con Funes es capitán general.