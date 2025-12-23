La Rosaleda, el campo más difícil de asaltar de Segunda División

El Málaga CF está haciendo de La Rosaleda un fortín de la que es complicado sacar puntos. El conjunto blanquiazul terminó el año con una nueva victoria en casa frente al Almería (1-2), uno de los 'cocos' de la categoría, que le confirma como uno de los locales más sólidos de Segunda División. En esta primera vuelta de campeonato, a falta de todavía un partido más en Maritricos ante el Ceuta (domingo, 11 de enero) ha sido casi imposible que ningún equipo se llevó los tres puntos. Solo uno lo consiguió.

Un feudo casi inexpugnable

El equipo de Funes, y antes de Pellicer, ha convertido La Rosaleda en el campo de LaLiga Hypermotion del que es más complicado que un visitante se marche con los tres puntos de vuelta. Los blanquiazules es equipo de la categoría que menos veces ha perdido en su estadio en las 19 jornadas que se llevan celebradas. Solo ha concedido una victoria a sus rivales en casa. Solo el Cádiz, por un escueto 0-1, se fue de Martiricos con el triunfo en el bolsillo.

El cuadro blanquiazul no es el equipo de Segunda que más puntos ha sacado en casa, pero sí el único que ha perdido una vez. Tras el Málaga CF, en esta lista aparecen varios equipos que han cedido dos victorias en su estadio: Racing, Las Palmas, Ceuta, Eibar, Real Sociedad B, Sporting, Almería, Castellón, Huesca y Dépor. Pero con una, solo el Málaga.

Resultados en La Rosaleda

En cuanto a resultados, el Málaga CF ha cosechado cinco victorias -Real Sociedad B (1-0), Andorra (4-1), Deportivo de la Coruña (3-0), Mirandés (3-2) y Almería (2-1)-, cuatro empates -Eibar (1-1), Granada (2-2), Córdoba (2-2) y Zaragoza (1-1)- y solo esa derrota ante el Cádiz (0-1) en sus 10 partidos como local hasta el momento. 19 puntos de 30 posibles que le convierten ahora mismo en el tercer equipo de Segunda que más puntos ha conseguido en su estadio -algunos rivales han jugado solo nueve encuentros de local y podrían superarle-.

A los blanquiazules le quedan dos jornadas por jugar para completar la primera vuelta y uno de ellos será en casa. Tras el parón navideño, el equipo de Funes visitará al Sporting de Gijón en El Molinón (domingo 4 de enero, 14.00 horas) y una semana más tarde cerrará la primera parte del campeonato en La Rosaleda ante el Ceuta (domingo 11 enero, 16.15 horas). Seguir esta buena senda en casa es clave para que el equipo pueda seguir en línea ascendente.