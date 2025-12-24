El 2025 del Málaga CF, en cifras: resultados, goles, comparativa entre entrenadores...

42 partidos, dos entrenadores, una permanencia, una eliminación copera y muchas curvas en Liga en un 2025 que ha terminado en línea ascendente para el Málaga CF. Ha sido un año natural de vaivenes para el equipo blanquiazul, que ha visto como se producía un cambio en su banquillo después de mucho tiempo. Pero vamos a los números. Analizamos lo que ha dado de sí el 2025 en cuanto a resultados en total, por temporada, por competición y con sus diferentes técnicos, Sergio Pellicer y Juanfran Funes.

Datos totales

El Málaga CF ha disputado en este año natural 42 partidos oficiales (Liga y Copa) en los que ha protagonizado unos datos brutos de 14 victorias, 10 empates y 18 derrotas, con 51 goles a favor y 54 en contra.

Cifras por competición

De esos 42 encuentros, 40 fueron en LaLiga Hypermotion, entre el final de la pasada temporada y el inicio de la actual. Los números fueron de 13 partidos ganados, 10 empatados y 17 perdidos, con 47 goles a favor y 51 recibidos.

Solo disputó dos eliminatorias de Copa del Rey, a partido único: 1 victoria y 1 derrota, en los que marcó 4 tantos y encajó 3.

Temporada 2024/25

La segunda vuelta completa de la pasada campaña se jugó íntegra en 2025. 21 partidos en los que el Málaga CF firmó. 6 victorias, 5 empates y 10 derrotas, con 21 goles a favor y 27 en contra. Todos ellos con Sergio Pellicer al frente.

La Rosaleda. Liga Hypermotion 2024/25. Jornada 37: Málaga CF vs Castellón / Gregorio Marrero

Temporada 2025/26

El equipo blanquiazul ha jugado en la presente temporada, antes de concluir este 2025, otros 21 encuentros, 19 de LaLiga Hypermotion y 2 de Copa del Rey.

En Liga ha cosechado 7 victorias, 5 empates y otras 7 derrotas, marcando 26 goles y encajando 24.

En los dos encuentros de Copa del Rey logró una victoria en Estepona y una derrota en la eliminación en Talavera de la Reina. En total, 4 goles a favor y 3 en contra.

Comparativa Pellicer-Funes

De los 42 partidos jugados por el Málaga CF, Sergio Pellicer estuvo al frente de 36, mientras que Funes recogió el testigo en los últimos 6 de este año que ya ha concluido oficialmente para los blanquiazules.

Sergio Pellicer, en el banquillo del Málaga CF. / Málaga CF

Entre la segunda vuelta de la pasada campaña y la primera de la presente, hasta su destitución, Pellicer estuvo al frente del equipo en 35 partidos de LaLiga Hypermotion con los siguientes registros: 10 victorias, 8 empates y 17 derrotas. En esos partidos el equipo marcó 37 goles y encajó 45. A estas cifras hay que sumar la victoria copera en Estepona (1-3).

Funes estuvo al mando del banquillo del Málaga CF en sus últimos 6 partidos del 2025. En los 5 partidos de Liga que ha dirigido, el equipo está invicto: 3 triunfos y 2 empates. Sus cifras en cuanto a goles han sido de 10 a favor y 6 en contra. Además, dirigió a los blanquiazules en la eliminación copera en Talavera de la Reina. Su única derrota hasta la fecha en su casillero.