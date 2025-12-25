Horario confirmado para el Córdoba - Málaga CF de la 22ª jornada de Segunda División

Ya hay fecha y hora confirmadas para el primer partido de la segunda vuelta del Málaga CF. El conjunto blanquiazul arrancará la segunda parte del campeonato con un nuevo derbi andaluz y será en Córdoba el domingo 18 de enero a las 21.00 horas.

Será el tercer partido del año para los blanquiazules, tras los que tienen que disputar en El Molinón frente al Sporting de Gijón (domingo 4 de enero, 14.00 horas) y en La Rosaleda frente al AD Ceuta, en la última jornada de la primera vuelta (domingo 11 de enero, 16.15 horas). Tras jugar ya los cuatro derbis andaluces en casa en la primera vuelta, ahora comenzará su 'tour' por Andalucía en la segunda vuelta con este partido en el Nuevo Arcángel.

Mal horario

LaLiga de Javier Tebas sigue demostrando que le importa un comino las aficiones y fomentar un gran ambiente en un duelo tan atractivo como un Córdoba-Málaga CF, con dos hinchadas que se llevan a la perfección.

En vez de facilitar el desplazamiento de cientos o miles de malaguistas, coloca el encuentro un domingo a última hora, complicando el viaje para muchos que al día siguiente tengan que trabajar. Aun así, seguro que son muchos los malaguistas que se desplazarán hacia la ciudad califal