Entradas agotadas para el entrenamiento a puertas abiertas del Málaga CF

La afición del Málaga CF vuelve a responder, para variar. El club ha organizado para la vuelta al trabajo del equipo, este próximo lunes 29 de diciembre, un entrenamiento a puertas abiertas y varios días antes ya se han agotado las entradas para acudir a la cita. Tras una semana de descanso, los de Juanfran Funes se darán un baño de masas en una de las últimas sesiones del 2025.

El conjunto blanquiazul retomará los entrenamientos el lunes, para empezar a preparar el primer partido del año, el domingo 4 de enero frente al Sporting de Gijón en El Molinón, y lo hará arropado por parte de su hinchada, los que han estado más rápidos para adquirir las entradas gratuitas que el club puso a disposición de sus abonados para dicho entrenamiento.

Horarios

La apertura de puertas tendrá lugar a las 16:30 horas, mientras que el entrenamiento comenzará a las 17:00 horas. La ubicación para los espectadores será en Fondo Sur bajo, Preferencia baja y Fondo Norte bajo. En cuanto a los accesos, se habilitarán las puertas 0, 5, 9, 11 y 13.

Ambiente navideño

La sesión contará con la ambientación de la Banda de Música 'María Santísima del Rocío', que animará los exteriores del estadio y pondrá música al entrenamiento. Súper Boke, mascota oficial del club, estará presente durante toda la tarde, compartiendo momentos con los más pequeños y participando en el cierre del evento. El Cartero Real recogerá las cartas a los Reyes Magos, entregadas previamente a todos los niños, en los accesos principales y zonas de grada.