¿Qué fichajes debe hacer el Málaga CF en el mercado invernal?

El mercado de invierno empieza a tomar protagonismo a menos de una semana ya (próximo viernes 2 de enero) de que se abra la veda para que los equipos de LaLiga Hypermotion empiecen a reforzarse de cara a la segunda mitad de la temporada. Otro año más, se intuye, salvo sorpresas, un mercado invernal de pocos movimientos en la plantilla blanquiazul, pero sí que se espera que, a diferencia del curso pasado, el club blanquiazul sí que se mueva en esta ventana invernal.

El club blanquiazul fue el único equipo de toda la categoría que la temporada pasada no acometió ninguna incorporación durante el mes de enero. Finalizó la primera vuelta con una notable cifra de 30 puntos y se decidió desde las oficinas de Martiricos que todo estaba en orden y no era necesario reforzar el plantel. Esta temporada se ha llegado al parón navideño con una sensación de optimismo similar por las dos últimas victorias consecutivas ante el Albacete y el Almería que han dejado a los de Funes con 24 puntos a falta de dos jornadas para llegar al ecuador de la competición. Sin embargo, tras los problemas vividos durante buena parte de la temporada, sí que parece que esta vez sí que sean necesarios uno o varios retoques.

El Málaga CF tiene dos principales inconvenientes para acometer incorporaciones durante el mercado de invierno: las fichas y el límite salarial. El equipo blanquiazul tiene cubiertas las 25 licencias profesionales, por lo que para fichar, primer hay que dejar salir. La vía más accesible para abrir ese espacio pasa por las cesiones. Hay jugadores como Moussa o Haitam a los que les vendría de perlas tener continuidad en los próximos meses, alguno de ellos puede ser la llave para que el Málaga fiche en invierno. En cuanto al tope salarial, desde el club deslizan que no hay mucho margen, pero que sí queda algo de remanente para fichar.

¿Qué puestos necesita reforzar el Málaga CF?

Hay varias posiciones donde el equipo de Funes podría mejorar con la llegada de algún futbolista. Uno de ellos es el del extremo. Larrubia y Joaquín sin titularísimos y el único que está teniendo algo de protagonismo desde el banquillo es Julen Lobete, jugador que en muchas ocasiones rinde mejor por el centro que en la banda. A Haitam le sigue faltando ritmo y Dorrio no ha terminado de tener continuidad entre suplencias y lesiones. Esta posición es una de las candidatas a ser reforzadas en enero.

Otro puesto que podría necesitar alguna pieza más para una Segunda División tan larga es la del mediocentro. Pero ahí va a depender mucho de la situación de jugadores lesionados de larga duración. A Ramón le queda todavía para volver y el caso de Luismi es la mayor incógnita en estos momentos. Su recuperación va muy despacio, sin pasos en falsos, y el pueden quedar meses, o incluso no jugar más esta temporada. Ahora mismo nadie lo sabe. Si en el club tienen claro que eso será así, quizás sería necesario reforzar esa parcela. Izan Merino no tiene ahora mismo sustituto, a la espera de que Juanpe y Brasanac se recuperen y puedan ayudar en la medular.