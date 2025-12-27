Las horas más complicadas para José María Muñoz en el Málaga CF

Cuando no hay fútbol, la atención suele pasar a los despachos. Son días donde el mercado de invierno va a tomar protagonismo, pero a la vez ha saltado a la palestra otro tema judicial que puede afectar en el futuro al Málaga CF. En este caso, la causa no implica directamente al club, pero sí al que es su administrador judicial desde hace ya casi seis años. José María Muñoz está involucrado en la causa del Grupo Vera, que se sigue investigando en los juzgados, por su papel como auxiliar en el concurso de disolución de una de las sociedades implicadas y, de momento, guarda silencio públicamente mientras sigue adelante con sus labores al frente del club blanquiazul.

Implicado en una causa judicial

Hace unas semanas se conoció que el actual administrador judicial del Málaga CF estaba siendo investigado en la causa que afecta al concurso de varias empresas del Grupo Vera, una trama en la que se acusa a los investigados de apropiarse indebidamente de más de 100 millones de euros durante el proceso concursal. José María Muñoz figuraba como auxiliar del administrador concursal en Draba, una de las sociedades implicadas en el proceso, y en un informe policial se le señaló por supuestas irregularidades en sus funciones. A Muñoz se le llegaron a intervenir las cuentas y, pese a que ha solicitado el sobreseimiento de las acusaciones contra él, la Fiscalía rechazó esa petición y le ha mantenido en la causa.

Hasta la fecha, el administrador judicial del Málaga CF no se ha pronunciado públicamente por un tema que ocurrió antes de su llegada al club, que no afecta a la entidad, pero sí a su persona. Ese silencio no tardará demasiado en romperse, porque José María Muñoz tiene que hacer frente este próximo lunes 29 de diciembre a la Junta General de Accionistas del club blanquiazul. Ahí, partes implicadas en el Málaga como la Asociación de Pequeños Accionistas le interpelarán sobre este asunto que ya empieza a preocupar, aunque desde el club siguen manteniendo una aparente normalidad y tranquilidad sobre el asunto.

Desde el Málaga CF transmiten «tranquilidad»

Habrá que esperar a conocer de primera mano y por boca de José María Muñoz sus intenciones sobre continuar o no en el club, pero por ahora se intenta trasmitir tranquilidad y apartar esta causa de su gestión al frente del club. Hay que recordar que si no hay una dimisión por voluntad propia, la única que tiene la llave para un cambio en la entidad es la jueza María de los Ángeles Ruiz. En estos momentos, no parece que vaya a darse ninguna de estas dos circunstancias, a la espera de más acontecimientos en la causa del Grupo Vera.

Desde el club no ha habido demasiadas palabras públicas sobre este asunto que atañe al administrador judicial. La voz más autorizada que ha hablado hasta el momento ha sido el director general, Kike Pérez, en una entrevista publicada este mismo sábado en Málaga Hoy. «Es un tema personal de José María ajeno al club. Yo lo veo tranquilo. Tienen que ser sus abogados los que hagan alguna declaración al respecto. En cuanto a la gestión del Málaga, le veo igual que siempre, él se muestra tranquilo y concentrado en el día a día. Hay que recordar que en este país la presunción de inocencia es primordial y debemos respetarla», asegura. Así que, de momento, esta es la postura oficial del club de Martiricos.