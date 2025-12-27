Así ha llegado LaLiga Hypermotion al parón navideño

La Segunda División ha alcanzado el parón navideño convertida en un territorio de vaivenes constantes, en casi todos los estratos. Y es que ni en la pelea por el ascenso, ni en la zona de play off, ni tampoco en los puestos de descenso se percibe una fotografía del todo estable una vez resuelta la 19ª jornada de la agenda, última del año competitivo.

El Málaga CF, de menos a más

El conjunto blanquiazul ha sufrido muchas turbulencias a lo largo de las 19 jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha, pero ha llegado a este parón navideño en su mejor momento. El cambio de entrenador, con la destitución de Pellicer y el desembarco de Funes en el banquillo del primer equipo, le ha sentado bien y ha conseguido instalarse en la zona media de la tabla (10º) tras una racha de cinco encuentros invicto -3 victorias y 2 empates. 11 puntos de 15 posibles. Ahora está con 26 puntos, 5 por encima del descenso y a 4 del play off.

Sorpresas y decepciones

Más allá del bloque medio en el que se instala el conjunto blanquiazul, el campeonato ha dejado ya varias notas llamativas. La más evidente podría ser la del Ceuta, recién ascendido y capaz de sostenerse en la zona alta con una regularidad poco habitual entre debutantes. Con 29 puntos, los de José Juan Romero se han apoyado en el gol de Marcos Fernández (5) y en la sorprendente aportación ofensiva del lateral exmalaguista José Matos (4) para mantenerse en la pelea por entrar al play off.

También destaca el Castellón, que ha protagonizado uno de los giros más radicales del curso. De ocupar puestos de descenso bajo la dirección de Johan Plat, a instalarse en la quinta plaza con 31 puntos tras la llegada de Pablo Hernández al banquillo. En esa misma franja aparece igualmente el Burgos, habitual de la media tabla en temporadas anteriores, que con 29 puntos ha decidido codearse con la zona noble. Menos inesperada resulta la ponencia del líder Racing de Santander, que vuelve a reafirmarse como candidato serio al ascenso, el recién descendido Las Palmas, segundo, o la del Deportivo de la Coruña, tercero tras redoblar esfuerzos -también económicos- después de un pasado ejercicio de transición. A ellos se podría sumar el Almería, otro que ronda el ascenso directo últimamente. En el reverso del relato aparecen varios nombres propios. El caso más llamativo es el del Leganés, antepenúltimo con 20 puntos y lejos del rendimiento esperado para un recién descendido. La mala dinámica pepinera ya se cobró el puesto de Paco López, sustituido por Igor Oca, que de momento solo ha sumado dos puntos de nueve posibles.

Justo por encima se encuentra el Granada, otra de las grandes decepciones del curso. Con una plantilla diseñada para pelear arriba, los nazaríes ocupan la decimonovena plaza, abriendo la zona de descenso. Algo menos sorprende la situación del Zaragoza, que ya coqueteó con el abismo la pasada campaña y que, ahora bajo la batuta de Rubén Sellés, intenta reaccionar tras un inicio histórico en negativo.

En la zona media también aparece un nombre con peso específico, por lo sorprendente: el Real Valladolid. Tras su descenso y una última semana convulsa en el banquillo -con la salida de Guillermo Almada rumbo al Oviedo y la interinidad de Sisinio-, los pucelanos son duodécimos con 24 puntos, dos menos que el Córdoba, todavía lejos de las expectativas iniciales.

Nombres propios del invierno

Desde otro prisma, el parón también invita a subrayar individualidades. Por segundo curso consecutivo, Yeremay Hernández se ha colocado como uno de los grandes talentos de la categoría. El atacante del Deportivo de la Coruña, tasado ya en 20 millones de euros según Transfermarkt, suma siete goles y cinco asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato en fase ofensiva.

En el apartado goleador, Sergio Arribas lidera el pichichi invernal desde el Almería, con diez goles y cinco asistencias. A su estela aparecen Asier Villalibre (Racing de Santander), también con diez tantos; Embarba (Almería) y el exblanquiverde Andrés Martín (Racing), con nueve; y un escalón más abajo, con ocho, Dubasin (Sporting), Eddahchouri (Dépor), Carlos Fernández (Mirandés) y Arévalo (Racing). En ese grupo se cuela Adrián Fuentes, máximo artillero cordobesista, con siete.

Y en clave defensiva, el nombre propio es el del croata Dinko Horkaš. El guardameta de la UD Las Palmas lidera al equipo menos goleado de la categoría, con solo 11 tantos encajados, confirmándose como uno de los pilares del buen rendimiento de los amarillos. Destaca también Alfonso Herrero, guardameta del Málaga CF, como uno de los cancerberos con más paradas en estas primeras 19 jornadas de campeonato liguero.