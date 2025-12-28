José María Muñoz hablará este lunes

El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, tomará la palabra este lunes a raíz de la celebración de la Junta General de Accionistas que en los últimos días de diciembre suele servir para hacer balance del año. Esta vez romperá su silencio en unas circunstancias muy especiales, porque a las puertas de la pasada Nochebuena trascendía que la Fiscalía había rechazado el sobreseimiento de la acusación contra él mismo dentro de la causa judicial abierta, a raíz de la resolución del proceso concursal que afectó en 2017 a varias empresas del Grupo Vera.

En una jornada marcada por el regreso de la plantilla del primer equipo a los entrenamientos, el máximo responsable de la entidad blanquiazul romperá su silencio a la una de la tarde. Será cuando se celebre en La Rosaleda una de las ruedas de prensa más esperadas de lo que va de temporada. No sabemos si eludirá preguntas sobre el reseñado asunto judicial, pero sin lugar a dudas la incertidumbre sobre su futuro está más presente que nunca.

Casi seis años

Muñoz acumula casi seis años como administrador judicial y la causa en la que está involucrado sigue coleando, en función del papel que desempeñó como auxiliar del concurso para la disolución de una de las sociedades del reseñado grupo empresarial. Presuntamente, los investigados habrían podido apropiarse indebidamente y de forma conjunta de una cantidad superior a los 100 millones de euros.

Recordemos que se le llegaron a intervenir las cuentas al propio administrador judicial, que aspiraba al sobreseimiento de las acusaciones que pesaban contra él, en virtud del papel que habría desempeñado en el proceso concursal. Aunque en el seno del club se subraya en la presunción de inocencia que debe marcar las pautas dentro de este proceso, la Asociación de Pequeños Accionistas aprovechará la Junta General de este lunes para preguntarle a Muñoz sobre su situación y la postura de la jueza María de los Ángeles Ruiz, la única que puede hacer variar la posición del administrador al frente del Málaga CF.

Presunción de inocencia

Él mismo u otros mandatarios malaguistas, como el director general, Kike Pérez, han recordado en más de una ocasión que en su cometido profesional no cabe la posibilidad de presentar su dimisión como responsable del organigrama de la entidad blanquiazul. También se incide por parte de sus portavoces legales en la necesidad de respetar el derecho de Muñoz a defender su inocencia.