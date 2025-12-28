El Málaga CF regresa al trabajo, a puerta abierta

La primera plantilla malaguista está previsto que este lunes vuelva al trabajo, después de una semana de vacaciones como consecuencia del clásico parón navideño, y lo hará con una sesión a puertas abierta en La Rosaleda. Será una cita muy especial, puesto que los aficionados agotaron hace días todas las entradas gratuitas que, hasta un total de seis por persona, pudieron reservarse a través de la web del club.

La fiesta navideña en el templo blanquiazul arrancará mucho antes de que a las cinco los jugadores salten al terreno de juego. A las cuatro y media se abrirán las puertas 0, 5, 9, 11 y 13 para favorecer el acceso a las zonas de Fondo Sur bajo, Preferencia baja y Fondo Norte bajo. Los de Juanfran Funes volverá a sentir el calor de una grada que hasta en los peores momentos se ha sentido fiel a sus colores y al trabajo desplegado por sus jugadores.

Visita a Gijón

Todas las miras están ya puestas en el regreso a la competición en la Liga Hypermotion. Será el domingo 4 de enero cuando la expedición blanquiazul rinda visita a Gijón, donde en El Molinón le espera otro de los equipos más en forma durante las últimas semanas del año. No obstante, los malaguistas han sumado números de ascenso desde que Funes relevó a Sergio Pellicer en el banquillo.

Como ya anticipó el Málaga CF, este primer entrenamiento del año incluirá la amenización musical de la Banda de Música María Santísima del Rocío, que animará tanto en los exteriores del estadio como durante la propia sesión, ya sobre el césped. Además, la mascota del club, Súper Boke, participará en el reparto de productos oficiales entre los asistentes. Está prevista también la presencia del Cartero Real, que recogerá las cartas a los Reyes Magos. Los más pequeños recibirán previamente esas cartas en los accesos principales y las zonas de grada habilitadas para la afición.