Así están las cuentas del Málaga CF tras la temporada 2024/25

La Junta General de Accionistas marcó este 29 de diciembre en el Málaga CF. Más allá de la implicación de José María Muñoz en la causa del Grupo Vera, las cuentas del club de Martiricos tras la temporada 2024/25 fueron las grandes protagonistas de la jornada antes de que la pelota vuelva a rodar sobre el césped.

Balance

El Málaga CF cerró el pasado curso con una cifra de negocio -sin IVA- de 20.386.000 euros. "Si no es la más alta, estará en el top 3 de Segunda División", aseguró el administrador judicial. En esa partida entran los derechos audiovisuales, los abonados, el ticketing y los patrocinios, que es donde más ha subido el club. En el otro lado de la balanza se encuentran el gasto de personal no deportivo y deportivo, los servicios exteriores, tributos y la concesión de La Rosaleda con un beneficio total de 3.231.437,42 después de impuestos.

José María Muñoz hablará en enero sobre su implicación en el caso Vera. / Álex Zea

Esos son los números en frío. A partir de ahí, hay algunas especificaciones importantes como puede ser el importe del caso Horta, que está incluido y que no se usó en invierno. "En caso de que un traspaso se ejecute después del mercado, la Liga permite traspasar a la temporada siguiente el 75% de ese traspaso. Solo se pudo computar un poco menos de tres millones porque el Málaga CF se ha visto obligado a abonar casi 700 mil euros por el caso Rolón. Por eso solo se han traspasado dos millones", los cuales se han usado este verano.

Acerca del conocido -y criticado- salario en personal no deportivo, José María Muñoz enfatizó la importancia de la seguridad social por los tres millones y medio de euros. De los alrededor de 120 trabajadores que tiene el club, "solamente son sueldo dos millones y medio. Es la mitad de la temporada 18/19. Los sueldos del director general y del director deportivo son sensiblemente inferiores a los de anteriores, salarios muy normales al mercado y mucho menores a lo que han cobrado con anterioridad".

Causas judiciales

Acerca de las diversas judiciales que el club mantiene con algunos de sus exjugadores, una de las más señaladas fue la de Rolón. "Podríamos haber ido al mercado con tres millones. Lo de Rolón es que cualquier devengo después de impuestos lo tiene que hacer frente el Málaga. Hemos tenido problemas con un crédito, al agencia tributaria de por medio... Tenemos a Baptista cerca del millón, hemos tenido un millón y medio por estar excedidos al límite salarial antes de mi llegada, también la salida del club del estadio de atletismo. El Ayuntamiento consideraba que había desperfectos que había que pagar", son otros de los asuntos pendientes.

El Málaga CF sigue recibiendo el dinero del caso Horta. / SC Braga

También reconoció Muñoz que hay una causa abierta, pero espera que no sea negativa para el Málaga. Aun así, "hay tesorería para ello". Además, aseguró que los pagos del Braga por Roberto y Horta están llegando a tiempo, recalcando la buena comunicación con los portugueses tras el traspaso del cordobés hacia el club catalán.

Caso Al-Thani

En cuanto a la realidad judicial del Málaga CF, no hay grandes novedades. "Está cerrada la instrucción, pendiente de notificarle a los querellados. Hay que hacerlo personalmente tengan o no abogado. Si no están en España o en un país del convenio, habrá que hacerlo vía internacional", explicó el administrador judicial. También reconoció no tener contacto con ninguna de las propiedades.

"En Málaga tenemos 14 jugados de instrucción desde hace 20 años. No sé cuánto han aumentado los delitos, pero no ha aumentado el número de juzgados. Su señoría no sé si trabaja esta mañana, pero a lo mejor ha tenido un homicidio, una entrada de registro, trata blanca y el Málaga CF. Tiene asuntos complejos y feos, y el Málaga. Entiendo que puede haber falta de conocimiento de lo que hace un juez de instrucción", cerró José María Muñoz.