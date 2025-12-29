Comparecencia
José María Muñoz hablará el 8 de enero para explicar su situación en la causa del Grupo Vera
El administrador judicial del Málaga CF traspasó cualquier asunto de su investigación al inicio de 2026, fuera de Martiricos, y aprovechó para sacar pecho de la realidad económica del club desde su llegada
José María Muñoz rompió este lunes su silencio. El administrador judicial del Málaga CF tuvo que hacer frente a la Junta General de Accionistas del club de Martiricos y a una posterior rueda de prensa, donde hubo un asunto muy protagonista: su investigación en la causa judicial del Grupo Vera. Sin embargo, lo dejó apartado para una futura comparecencia fijada para el 8 de enero.
Implicación judicial
El administrador del club está siendo investigado por su papel como auxiliar delegado del administrador concursal en la disolución de Draba, una de las sociedades implicadas en un proceso que se estudia por una supuesta apropiación indebida de más de 100 millones de euros durante el proceso. Muñoz llegó a solicitar el sobreseimiento de dichas acusaciones sobre él, pero la Fiscalía rechazó la petición manteniéndolo en la causa.
Con esto, a las puertas de cumplir el próximo mes de febrero seis años como administrador judicial del Málaga CF, no quiso hacer ninguna referencia bajo el techo de La Rosaleda. Así se lo han recomendado sus abogados y así cumplió en la rueda de prensa. Acerca de su dimisión por su implicación en el caso Vera, José María Muñoz desplazó todas sus repuestas al 8 de enero.
"A mí me nombraron para sostener el club. Estamos reestructurados, el Málaga CF es plenamente viable, hemos tenido que hacer pagos de cinco millones acaecidos anteriormente a mi llegada y la cifra de negocio es top 3 de Segunda. Tengo que darle a la dirección las mayores herramientas. Tiene que haber errores como en todo, pero el club está muy bien. Es sostenible y viable", alegó por su cumplimiento como administrador judicial.
Cánticos de la afición
No obstante, tampoco pasó por alto el cántico de "José María, dimisión": No sé, hay que preguntarle a ellos. Tienen el derecho a expresarse. Puede que uno de mis errores haya sido haberles explicado cosas personalmente. El club vendía 60.000 unidades de camisetas. Este año podemos llegar a 180.000. Me podría haber dedicado a otra cosa, pero es sostenible y viable. Tenemos tesorería positiva. Pagos aplazados como Roberto y Horta, que se pagan conforme al tiempo. Lo mejor era que no apareciese más, pero no soy quien para desbloquear esto. Los accionistas tienen que tomar la decisión. Tenía más tiempo libre para mi familia, para hacer deporte, ver al Unicaja. Esto es un tsunami. No me hace gracia coger un AVE para Madrid a las seis de la mañana y volver por la noche. La única persona que firma soy yo, en un club normal se reparten facultades".
¿Cargo de presidente?
También dio respuesta a las críticas sobre los aficionados y la opinión de las excesivas apariciones públicas: "Muy pocos artículos que hablen del administrador judicial. Nunca he querido ser presidente. Si mañana me cesan, no acepto ser presidente, no tengo ningún interés. Entiendo que la gente se canse de mí, intento salir poco. Desde que llegó Kike, he bajado al 5% de los actos, voy por la insistencia de que acuda. El homólogo que tengo se puedo molestar porque no esté. Javier Tebas quería comer conmigo y lo acepté, fue interesante para el Málaga".
- José Foods apuesta por Villanueva del Trabuco para construir su nueva fábrica
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- Ibon Navarro: 'En este Real Madrid, hasta Tavares parece prescindible
- El Ayuntamiento de Málaga activa el plan de emergencia tras la alerta roja
- Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande
- Más de 50 avisos al 112 por el temporal en Málaga: anegaciones, caídas de objetos y corte de la A-397 en Benahavís
- Alertan a la población del entorno del río Guadalhorce por su rápida crecida tras activarse la alerta roja en Málaga
- Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España