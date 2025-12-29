José María Muñoz hablará el 8 de enero para explicar su situación en la causa del Grupo Vera

José María Muñoz rompió este lunes su silencio. El administrador judicial del Málaga CF tuvo que hacer frente a la Junta General de Accionistas del club de Martiricos y a una posterior rueda de prensa, donde hubo un asunto muy protagonista: su investigación en la causa judicial del Grupo Vera. Sin embargo, lo dejó apartado para una futura comparecencia fijada para el 8 de enero.

Implicación judicial

El administrador del club está siendo investigado por su papel como auxiliar delegado del administrador concursal en la disolución de Draba, una de las sociedades implicadas en un proceso que se estudia por una supuesta apropiación indebida de más de 100 millones de euros durante el proceso. Muñoz llegó a solicitar el sobreseimiento de dichas acusaciones sobre él, pero la Fiscalía rechazó la petición manteniéndolo en la causa.

Jose María Muñoz compareció tras la Junta General de Accionistas. / Álex Zea

Con esto, a las puertas de cumplir el próximo mes de febrero seis años como administrador judicial del Málaga CF, no quiso hacer ninguna referencia bajo el techo de La Rosaleda. Así se lo han recomendado sus abogados y así cumplió en la rueda de prensa. Acerca de su dimisión por su implicación en el caso Vera, José María Muñoz desplazó todas sus repuestas al 8 de enero.

"A mí me nombraron para sostener el club. Estamos reestructurados, el Málaga CF es plenamente viable, hemos tenido que hacer pagos de cinco millones acaecidos anteriormente a mi llegada y la cifra de negocio es top 3 de Segunda. Tengo que darle a la dirección las mayores herramientas. Tiene que haber errores como en todo, pero el club está muy bien. Es sostenible y viable", alegó por su cumplimiento como administrador judicial.

Cánticos de la afición

No obstante, tampoco pasó por alto el cántico de "José María, dimisión": No sé, hay que preguntarle a ellos. Tienen el derecho a expresarse. Puede que uno de mis errores haya sido haberles explicado cosas personalmente. El club vendía 60.000 unidades de camisetas. Este año podemos llegar a 180.000. Me podría haber dedicado a otra cosa, pero es sostenible y viable. Tenemos tesorería positiva. Pagos aplazados como Roberto y Horta, que se pagan conforme al tiempo. Lo mejor era que no apareciese más, pero no soy quien para desbloquear esto. Los accionistas tienen que tomar la decisión. Tenía más tiempo libre para mi familia, para hacer deporte, ver al Unicaja. Esto es un tsunami. No me hace gracia coger un AVE para Madrid a las seis de la mañana y volver por la noche. La única persona que firma soy yo, en un club normal se reparten facultades".

La afición ha sido muy crítica en las últimas semanas con José María Muñoz. / Gregorio Marrero

¿Cargo de presidente?

También dio respuesta a las críticas sobre los aficionados y la opinión de las excesivas apariciones públicas: "Muy pocos artículos que hablen del administrador judicial. Nunca he querido ser presidente. Si mañana me cesan, no acepto ser presidente, no tengo ningún interés. Entiendo que la gente se canse de mí, intento salir poco. Desde que llegó Kike, he bajado al 5% de los actos, voy por la insistencia de que acuda. El homólogo que tengo se puedo molestar porque no esté. Javier Tebas quería comer conmigo y lo acepté, fue interesante para el Málaga".