El Málaga CF vuelve al trabajo con Juanpe, ocho bajas y más de 7.500 aficionados

El Málaga CF ya está de vuelta a los entrenamientos. Lo hizo este lunes, después de una semana de descanso con las fiestas navideñas de por medio y la victoria por 2-1 contra el Almería. El domingo espera el Sporting de Gijón, pero el regreso a La Rosaleda estuvo marcado por una jornada a puerta abierta con la presencia de más de 7.500 aficionados y la única novedad positiva en la plantilla de Juanpe.

Juanpe y ocho bajas

El centrocampista gaditano fue la gran noticia de la sesión. Después de una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, el blanquiazul fue protagonista en su reincorporación parcial y progresiva. Una pieza de suma importancia que gana Funes para la medular y así poder rotar a los incombustibles Dani Lorenzo, Carlos Dotor e Izan Merino. Todo apunta a que podría volver a la próxima convocatoria.

Juanpe fue la gran novedad del entrenamiento a puerta abierta. / Álex Zea

En el otro lado de la plantilla, el Málaga CF volvió a acusar notables bajas en plantilla: Brasanac, Dorrio, Moussa, Ramón, Recio, Dani Sánchez, Luismi y Pastor -sin ficha-. Hasta ocho jugadores no pudieron participar del entrenamiento y, salvo noticia inesperada a lo largo de la semana, tampoco estarán en El Molinón. Arriaza y Rafita completaron la sesión junto al resto de los miembros del primer equipo.

Gradas repletas

A partir de ahí, La Rosaleda fue una completa fiesta. Más de 7.500 aficionados se congregaron en las gradas de Martiricos para ver el entrenamiento a puerta abierta. Es una tradición del club blanquiazul desde hace varios años y una buena forma de despedir el 2025. De hecho, se descargaron 7.000 entradas, agotadas a mitad de semana, y se tuvo que abrir una puerta extra para intentar dar cabida a la afición.

Los grandes protagonistas de la jornada fueron los niños. Será la herencia que deje este Málaga CF. La vuelta a La Rosaleda de miles y miles de pequeños que siguen muy de cerca a sus ídolos. La fecha facilidad este ambiente festivo en Martiricos y las familias al completo respondieron pese a que la jornada acabó nublándose, dejando unas gotas al inicio del entrenamiento.

Fiesta para cerrar 2025

La presencia del Frente Bokerón y de la Banda de Música Virgen del Rocío, interpretando el himno blanquiazul y otras tantas piezas navideñas, ayudaron a que la sesión fuese una fiesta al completo. El arropo fue continuo de los aficionados a los futbolistas, dejando algunas gargantas desgañitadas por el camino. Otro año más, Alfonso Herrero y David Larrubia volvieron a ser los más aclamados.

El entrenamiento llegó a su fin con la mejor de las recompensas: el reparto de los regalos y la sesión de firmas. Los jugadores se acercaron a las gradas para fotografiarse con todos los aficiones y repartir algunas pelotas firmadas.

El Málaga CF volverá este martes, a partir de las 10.30 horas, al entrenamiento. Será entonces cuando Funes apriete los esfuerzos para seguir con esa racha de cinco partidos consecutivos sin perder en LaLiga Hypermotion. De por medio queda el cambio de año hacia 2026, pero el equipo no tiene tiempo que perder de cara a ese final de primera vuelta contra dos rivales al alza como el Sporting y el Ceuta.