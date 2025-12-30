Funes sube el ritmo de cara al Sporting de Gijón-Málaga CF

El Málaga CF volvió este martes a su realidad. Después de una inyección de moral en el entrenamiento a puerta abierta, acompañados por la friolera cifra de 9.000 aficionados, el equipo celebró la segunda sesión de la semana en el Anexo, dejando atrás el parón navideño con mayor intensidad en los esfuerzos y empezando a preparar la visita del domingo al Sporting de Gijón.

Jornada sin novedades

Es el gran objetivo de Funes, no perder cuerda después de haber cerrado el 2025 con cinco partidos consecutivos sin perder en LaLiga Hypermotion: tres victorias -Mirandés, Albacete y Almería- y dos empates -Valladolid y Zaragoza-. Por eso el entrenamiento arrancó con una charla del cuerpo técnico a los jugadores. Lo del lunes tiene que servir para darlo todo en el cierre de la primera vuelta, visitando El Molinón y recibiendo al Ceuta.

Gabilondo y Larrubia, en el entrenamiento del Málaga CF de este martes. / Málaga CF

La sesión no dejó novedades en la plantilla. Juanpe sumó su segunda sesión de la semana junto al grupo, aún con una reincorporación progresiva y parcial. La evolución a lo largo de la semana marcará para la disponibilidad de cara a la jornada 20. La enfermería se mantuvo sin noticias con Recio, Dani Sánchez, Moussa, Darko, Dorrio, Ramón, Luismi y Pastor -sin ficha- como ocupantes.

Primera vuelta

El Málaga CF volverá a entrenar este miércoles, a partir de las 10.30 horas, para cerrar el 2025 en esta semana atípica. Llegan las celebraciones por el Año Nuevo, pero el Sporting, séptimo clasificado con 30 puntos, no da lugar a ningún despiste con las fiestas de por medio. En el horizonte sigue estando, precisamente, alcanzar la treintena que marcó la primera vuelta blanquiazul durante la temporada 2024/25. Con los 26 de ahora, el tope se queda en 32.