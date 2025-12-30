Loren Juarros y su futuro centran la atención en el Málaga CF

Este viernes, 2 de enero, da comienzo oficialmente el mercado invernal de fichajes. Cualquier futbolista que acabe contrato en junio de 2026 es libre de negociar su salida en verano a cualquier club. En el Málaga CF hay varios jugadores cuya relación contractual acaba y también la de Loren Juarros, que ocupa ahora el centro de la diana en Martiricos.

El director blanquiazul termina contrato en 2026 y afronta el que, según lo firmado hasta el momento, es su último mercado de fichajes con el Málaga CF... por el momento. Son varias e importantes las renovaciones que tiene entre manos -Dani Lorenzo, Álex Pastor, Puga...-, pero lo cierto es que encara una ventana de operaciones en la que tiene un escasísimo margen de movimiento si quiere mejorar la plantilla.

La plantilla del Málaga CF ya tiene cubiertas las 25 fichas profesionales. / Álex Zea

Primer paso: el mercado

El primer paso es lo que ocurra en este mes de enero. Loren Juarros y Funes mantuvieron una reunión este lunes, antes de volver a los entrenamientos, para definir los pasos a dar en el mercado. El técnico blanquiazul reconoció en la rueda de prensa previa al Almería que no le iba a pedir nada al club, pero lo cierto es que si algo llega, antes debe comenzar la operación salida con las 25 fichas profesionales ocupadas.

Las cesiones es una puerta que se le abre al Málaga CF y que en algunas ocasiones le ha dado muy buen rédito. Moussa y Haitam podrían ser dos candidatos a salir a préstamo para sumar minutos después de dos historiales complejos de lesiones. El central se marchó el pasado mes de enero al Marbella, pero una grave lesión de rodilla acabó con su temporada en febrero.

A partir de ahí, la dirección deportiva debe considerar si el mercado ofrece alguna opción interesante para reforzar la plantilla. El club tiene gastado casi la totalidad del límite salarial, pero la renovación de algunos patrocinios, y otros que están por venir, pueden permitir la posibilidad de incorporar a algún futbolista.

Segunda paso: su futuro

Ese es el debe que afronta el Málaga CF el mes de enero. Lo que viene después es resolver el futuro de Loren Juarros. Así hizo referencia José María Muñoz en rueda de prensa: "Cuando acudimos al mercado de director deportivo, empezamos a ver qué opciones teníamos. La que más nos gustó fue Loren porque creía firmemente en el proyecto. Si no hubiese sido así, posiblemente Loren no estaría aquí. Y ha habido mucho debate entre los espectadores. En el momento de sentarnos siempre hemos hablado de febrero/marzo. Nos está planteando posibles ampliaciones de contrato. La confianza es indudable. No es tan fácil como sí o no. Hay que ver pros y contras, también escucharlo a él".

Está clara la hoja de ruta para este inicio de 2026. Al menos, los pasos a dar. Cuáles serán las decisiones finales es un asunto que puede quedar marcado por lo realizado en estas primeras semanas de año.