Los deseos del Málaga CF para el año nuevo: algo más que la permanencia

El Málaga CF y la historia no guardan una buena relación a la hora de hacer públicos los objetivos. Ocurrió en la temporada 2022/23 cuando el mensaje era de luchar por el ascenso y volvió a suceder en este inicio de curso, una vez se marcaron los pasos a dar. El último tramo de Sergio Pellicer y su destitución rebajaron los ánimos, pero la realidad, sin lanzar campanas al vuelo, ha devuelto cierto optimismo a todas las esferas del club.

"Si el año pasado era permanencia, permanencia y permanencia, el de este año es la permanencia lo antes posible y estar lo más alto posible. No se trata de lanzar las campanas al vuelo porque llevamos cinco partidos sin perder, pero con muy buena dinámica. Creo que ha sido lo mejor", aseguraba José María Muñoz ante los medios de comunicación tras la Junta General de Accionistas.

El Málaga CF volvió este lunes a los entrenamientos al calor de La Rosaleda. / Álex Zea

Optimismo

La dinámica que ha conseguido revertir Funes ha traído cierta tranquilidad sobre el terreno de juego. El Málaga CF se marchó al parón navideño con 26 puntos, a cuatro del play off y cinco sobre el descenso, y un magnífico décimo lugar. Es el líder del pelotón con diez equipos en solo cinco tantos y ahora tiene la oportunidad de romper ese pequeño escalón que hay con los puestos de arriba.

Aun siendo un mensaje que puede quedarse corto para el sexto límite salarial más alto de Segunda División, la ambición parece ser más alta con respecto a los últimos meses. Al menos en la teoría, habrá que ver luego en la práctica con el mercado invernal como gran protagonista. El Málaga CF ya fue el único en quedarse sin refuerzos el año pasado.

Final de primera vuelta

Sobre el césped impera la tranquilidad, el trabajo y el objetivo de seguir sumando en la clasificación. Al equipo blanquiazul le queda en la primera vuelta visitar al Sporting de Gijón y recibir a la AD Ceuta, séptimo y noveno, respectivamente. En el horizonte están los 30 puntos del pasado curso por los que 26 que acumula hasta el momento. Dos victorias le pondrían por encima, mientras que un empate y un triunfo igualarían la marca.

Eso queda en las manos de Funes y de la plantilla. El mensaje que se manda desde las altas instancias del club guarda algo de ambición, pero también necesita ser convertida en la práctica. "Lo más alto posible", algo más que la permanencia del pasado curso. Ahora bien, buenos resultados necesita el Málaga CF para darle la vuelta al average individual con muchos rivales directos que se impusieron durante la primera mitad de temporada. Una buena cantidad pasarán a partir de enero por La Rosaleda.