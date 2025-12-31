Málaga CF: 2025, el año que convirtió la ilusión por la cantera en una realidad

El 2025 echa el cierre este miércoles y con él acaba una auténtica montaña rusa para el Málaga CF. La permanencia en el año del regreso al fútbol profesional, el idilio con La Rosaleda o la destitución de Sergio Pellicer, segundo entrenador con más partidos en la historia blanquiazul (186), son algunos de los acontecimientos que han marcado el calendario de Martiricos. Sin embargo, también se marcha un año que convirtió la ilusión por la cantera en una realidad.

La Academia ya no acompaña en el primer equipo, lo ocupa, lo protagoniza. El 2025 ha dejado culebrones como el de Antoñito Cordero, salidas complicadas como la de Kevin y tantas lesiones de larga duración en Ramón, Moussa y Haitam. Pero no todo ha sido negativo y este año ha traído el asentamiento de los canteranos en lo más alto.

39 jugadores han vestido la camiseta blanquiazul desde el 1 de enero -no lo hicieron Castel ni Moussa- y 17 de ellos se formaron en las categorías inferiores. Prácticamente la mitad. El sentido de pertenencia del proyecto que siempre lideró Pellicer, que construye Loren Juarros y que ahora recoge Funes, traído del Atlético Malagueño. Además, Alfonso Herrero (3.510), Larrubia (3.185), Lobete (2.279), Murillo (2.081) y Chupete (1.959) han sido los futbolistas con más minutos en este 2025 y tres de ellos son canteranos.

Larrubia, Chupete y Rafa

Precisamente, el ‘10’ ha protagonizado uno de los momentos del año con la ansiada renovación hasta 2028. Después de algunas salidas importantes, el proyecto blanquiazul recibió un espaldarazo de uno de sus hombres más importantes. Mejoró su cláusula de salida, su salario y el debe que le queda es convertir esa importancia en cifras. Aun así, es uno de los líderes en el campo, auténtico ídolo de la afición y espejo para todos los que vienen por detrás.

El 2025 también tendrá grabado los nombres de Chupete y Rafa Rodríguez. Ambos debutaron en cursos anteriores, pero este año se han multiplicado para ser imprescindibles en la salvación del primer equipo, en el ascenso del Atlético Malagueño a Segunda RFEF y en esta primera mitad de temporada 25/26. El delantero, además, ha culminado el año natural como el máximo goleador con 10 dianas. Hay Chupete y Rafa para rato hasta 2028.

Dani Lorenzo ha tomado los mandos del centro del campo del Málaga CF. / Álex Zea

Dani Lorenzo e Izan Merino

Otros dos nombres propios son Dani Lorenzo e Izan Merino. El marbellí superó una complicada pubalgia que apenas le dejó cuatro minutos contra el Elche en mayo y ahora es el líder indiscutible del centro del campo. Quedaron muy atrás las dudas de si podía rendir al máximo nivel en Segunda. Tampoco olvidará el pivote su 2025: titular en el Málaga, plata en el Europeo sub-19 y protagonista con España en el Mundial sub-20.

Murillo y Dani Sánchez

Murillo ha sido una de las grandes sorpresas del año. Cerca en cada ventana de fichajes de buscar una cesión, fue una pieza imprescindible para Pellicer con esa defensa de tres centrales en busca de la permanencia y lo empezó siendo también esta temporada, pero la llegada de Funes le ha subido la competencia con la dupla Einar-Recio. También Dani Sánchez que acaba como el décimo jugador en minutos (1.749).

La nueva hornada

No hay que olvidar la nueva hornada que ha llegado. De la necesidad surgió una oportunidad y así fue cómo Ángel Recio y Rafita se convirtieron en una realidad del primer equipo. El central debutó con Pellicer y fue Funes quien le colocó como un fijo en el centro de la zaga, demostrando que no le pesa el puesto. Tampoco al lateral derecho, que se ganó la renovación y la ficha con los ‘mayores’ para la próxima temporada. El técnico de Loja también dejó sus dos primeros estrenos como Arriaza e Ibon Badiola en Copa.

Recio se ha hecho indiscutible en el centro de la defensa. / Gregorio Marrero

En busca de minutos

En un escalón inferior en cuanto a minutos se encuentran Ochoa y Carlos López. El internacional por Irlanda se aferra ahora al inicio del 2026, después de haber perdido importancia con el exentrenador blanquiazul, por su gran rendimiento ante el Almería. El caso del joven guardameta es siempre complicado con Alfonso Herrero fijo en la portería.

En cuanto a Ramón, Haitam y y Moussa, estos tres casos son sensibles en el club por el largo historial de lesiones que acumulan. El centrocampista aún se recupera de una grave rotura de rodilla cuando parecía despegar. El extremo va contando con pocos minutos, mientras que el central está a cero, siendo dos posibles cesiones en este mercado invernal.

Así que esta es la realidad en la que se ha convertido la cantera del Málaga CF. Ya no acompaña, sino que ocupa un gran porcentaje de los onces iniciales que planteó Pellicer y que ahora forma Funes. Si el 2026 les trae estabilidad y regularidad... Talento hay de sobra para liderar al equipo.