Estos son los jugadores del Málaga CF que ya son libres para negociar gratis su salida a otro club

El 2026 le trae una primera mitad de año muy movida al Málaga CF en los despachos. Al mercado de fichajes invernal -del 2 de enero al 2 de febrero-, se le suman a Loren Juarros el caso de los 12 futbolistas blanquiazules que acaban contrato el próximo mes de junio y que ya son libres de negociar su salida gratis a otro club. Renovaciones encaminadas, posibles salidas y muchas conversaciones a resolver hasta final de curso,

Einar Galilea, Javi Montero, Álex Pastor, Jokin Gabilondo, Carlos Puga, Víctor García, Darko Brasanac, Luismi, Carlos Dotor (cedido), Juanpe, Josué Dorrio y Eneko Jauregi son los futbolistas blanquiazules que quedan liberados en los próximos meses. Las conversaciones con la dirección deportiva avanzan a una velocidad diferente y hay quienes tienen más cerca alargar su relación contractual.

Pastor y Puga

El caso del central es el más claro. Capitán general del centro de la defensa, una gravísima lesión de rodilla le apartó, ya en agosto, de los terrenos de juego para toda la temporada. Solo una renovación permitirá a Álex Pastor volver a vestir la camiseta blanquiazul y la buena noticia es que todo está encaminado a ello. Su continuidad está prácticamente hecha, solo a falta de unos flecos para hacerla oficial.

La renovación de Pastor es la más encarrilada. / Málaga CF

La renovación de Puga es otra de las que ya está sobre la mesa, también avanzada. "Espero que se sienten a hablar pronto y lo resuelvan. Hay acercamientos, pero ahora mismo no puedo decir 'estamos ya'. No lo sé. Ojalá sea pronto y pueda decir que me voy a quedar dos, tres o cinco años", reconoció el futbolista ante los medios. Parece haber tranquilidad.

Dotor y Juanpe

A partir de ahí, el rendimiento marcará lo que ocurra con el resto de jugadores. El caso de Dotor es más complicado porque viene cedido por el Celta. Funes ha traído su mejor versión, pero lo que es seguro es que en verano volverá a su club de propiedad. A partir de ahí... También está el caso de Juanpe. El jerezano acaba contrato en 2026, aunque con posibilidad de ampliarlo dos años más. Su futuro apuntaba lejos de La Rosaleda y su inicio de temporada podría haber cambiado la opinión de la dirección deportiva. La segunda vuelta marcará el rumbo tras su lesión.

La prioridad con Luismi es volver a verlo sobre el césped. / Gregorio Marrero

El caso de Luismi

Un caso muy sensible es el de Luismi. Sufrió en la primera jornada del curso una lesión con importantes fracturas maxilofaciales que ha acabado siendo mucho más compleja de lo que se esperaba. Ni siquiera hay marcada una fecha fija de retorno. Queda esperar cómo evoluciona la recuperación del gaditano y ello ayudará a conducir la renovación. El objetivo de todos es el mismo y es volver a verlo jugar al fútbol.

Jauregi, Montero y Brasanac

Donde el Málaga CF tiene una opción unilateral de renovación es con Eneko Jauregi. El delantero firmó en formato 1+1 y su rendimiento marcará su destino. Algo parecido ocurre con Montero y Brasanac. Ambos tienen renovaciones automáticas con el ascenso a Primera. En caso contrario, tocará hablar.

¿Posibles salidas?

Cierran la lista Dorrio, Víctor, Galilea y Gabilondo. El primero solo firmó por 2026. Los otros tres forman un grupo de futbolistas que llegaron al Málaga CF en Primera RFEF y que continuaron este curso gracias a la renovación automática que les otorgó la última permanencia. "Si tengo que acabar aquí, estaré muy agradecido al Málaga por los años que hemos pasado juntos. Si tengo que seguir, encantado. No es algo que me vuelva loco", aseguraba el central vasco a La Opinión de Málaga.

Así que son 12 futuros los que tiene que resolver Loren Juarros, que también acaba contrato en 2026, a la par que negocia otras renovaciones sin perder de vista el mercado invernal. Serán movimientos importantes de cara a confeccionar el Málaga 2026/27.