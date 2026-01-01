El Málaga CF también afronta su cuesta de enero

El Málaga CF vuelve a competir este domingo en Segunda División ante el Sporting de Gijón. Lo hará después de cinco partidos consecutivos sin perder tras la llegada de Funes, pero también tras un parón navideño que le ha complicado las cosas al conjunto blanquiazul en los últimos años, con el único objetivo de ponerle fin a esa racha.

A los blanquiazules le quedan dos encuentros ante los asturianos y el Ceuta para culminar la primera vuelta. A partir de ahí, tendrá una visita al Córdoba y recibir al Burgos, a falta de que se confirme la fecha del duelo ante el Mirandés. Otros cinco retos que van a poner a prueba también la durabilidad del ‘efecto Funes’.

Dos malos precedentes

2025 fue un gran exponente de lo que puede interrumpir el parón navideño. El Málaga CF venía de dos victorias consecutivas frente al Eldense (3-0) y el Sporting de Gijón (1-3) para cerrar la primera vuelta en la décima posición con 30 puntos. Lo que vino después fue el principio de una mala racha que acercó al equipo al descenso más de lo esperado: empate contra el Dépor (1-1) y derrotas frente al Mirandés (3-2) y el Zaragoza (1-2). 1 de 9 puntos.

No le fue mejor en 2024, aun estando en Primera RFEF. El año empezó con empate frente al Intercity (2-2) y dos derrotas más con el Ceuta (2-3) y el Castellón (0-1) que descolgaban al Málaga CF de ese puesto de ascenso directo. Al menos, dio la vuelta enero con el 0-2 contra el Recreativo Granada y aquella estampa histórica en el Nuevo Los Cármenes. 4 de 12 puntos. También se salva el regreso de un Primera a La Rosaleda como fue la Real Sociedad en Copa. Tropiezo (0-1), pero con una gran imagen.

Dos cambios de entrenador

El primer mes de 2023 de aquel equipo que acabaría descendiendo trajo el intercambio Pepe Mel-Sergio Pellicer en el banquillo. Tres empates frente al Tenerife (1-1), el Burgos (1-1) y el Sporting de Gijón, además de una derrota en el campo del Eibar (2-1), que empezaban a marcar el camino hacia el fútbol no profesional. 3 de 12 puntos.

Pellicer llegó al banquillo dos veces en enero: 2020 y 2023. / Málaga CF

Enero de 2022 también desembocó en un cambio de rumbo en el banquillo con la destitución de José Alberto López y la llegada de Natxo González. Empezó ganando el Málaga CF frente al Alcorcón, pero ese 2-2 frente al Sporting de Gijón y el humillante 0-5 frente al Ibiza en La Rosaleda sentenciaron al ahora entrenador del Racing de Santander. Acabó el mes incluso peor con un duro 3-0 ante el Mirandés. 4 de 12 puntos.

La Copa como alivio

La Copa del Rey se hizo protagonista en 2021 con la eliminación al Oviedo en la prórroga (1-0) y la caída ante el Granada (1-2). En lo que fue Segunda División, el Málaga CF volvió a dejar ir más de lo que consiguió: dos empates contra el Albacete (1-1) y el Oviedo (1-1), derrota frente a la Ponferradina (0-2) y triunfo ante el Alcorcón (0-1). 4 de 12 puntos.

Llegada de Pellicer

El mejor balance de los últimos años lo dejó el 2020, a las puertas de la administración judicial, la pandemia y en plena destitución de Víctor Sánchez del Amo, con la llegada de Pellicer. Al menos, no perdió el conjunto blanquiazul con tres empates contra el Oviedo (1-1), el Fuenlabrada (0-0) y el Mirandés (0-0) y un triunfo contra la Ponferradina (1-0). 6 de 12 puntos.

Ahora, esa maldición histórica que guarda el Málaga CF vuelve a poner a prueba el ‘efecto Funes’. Ya ha conseguido librar bastantes maleficios. Ojalá superar enero sea uno más para asentar a los de Martiricos en la clasificación.