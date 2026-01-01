El Málaga CF sigue sin poder contar con Dani Lorenzo

El Málaga CF inició el 2026 sobre el césped del Anexo, en horario vespertino, para preparar todos los detalles de la visita al Sporting de Gijón (domingo, 14.00 horas). Será la penúltima jornada antes de culminar la primera vuelta y habrá que ver si Dani Lorenzo puede desplazarse a El Molinón después de asentarse en su segundo entrenamiento consecutivo.

Sin Dani Lorenzo y con Juanpe

El centrocampista marbellí, pieza indispensable en el fútbol blanquiazul, ha echado el pleno por unas molestias en los isquiotibiales. El club reconoce que es un «tratamiento de recuperación», pero lo cierto es que sigue al margen del grupo a solo dos días de poner rumbo a Asturias. Quedarán el viernes y el sábado para tomar una decisión, pero las señales de los últimos días no son positivas y sería una baja muy sensible.

El que sí completó la sesión fue Juanpe. El jerezano se retiró del partido contra el Córdoba por una lesión en el cuádriceps y su vuelta a la convocatoria llegará este fin de semana, a la espera de volver a contar con minutos. A partir de ahí, el parte de la enfermería se mantuvo sin mayores novedades. Dorrio, Darko, Ramón, Dani Sánchez, Moussa, Recio, Luismi y Pastor -sin ficha- continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Rueda de prensa

El Málaga CF volverá a entrenar este viernes por la mañana. No antes de las 12.30 horas comparecerá Funes ante los medios de comunicación. Habrá mayores pistas sobre lo que ocurrirá con Dani Lorenzo en la vuelta a la competición en 2026, una cita clave para mantener el estado de forma.