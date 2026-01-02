Funes, sobre el Sporting-Málaga CF: "Es uno de los tres partidos más difíciles del año"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa a 48 horas del Sporting de Gijón-Málaga CF. El entrenador blanquiazul lo tiene claro: "Es uno de los tres partidos más difíciles del año". El objetivo pasa por ganar y hacerlo con una portería a cero, siendo "protagonistas" con el balón.

Vuelta a la dinámica

"Es una semana atípica. Es un lujazo empezar como lo hicimos, cerca de los nuestros. Los jugadores disfrutaron mucho, es un día muy especial. A partir de ahí, ha habido una sesión más de lo normal, se han cambiado algunos entrenos, no hay la regularidad de otras semanas. Era importante el aterrizaje. Nos llevamos el sobresalto de Dani, Juanpe ha entrenado con cierta normalidad, hay varios que han vuelto. Dani ha hecho parte del entreno, ha tenido buenas sensaciones. El margen de dos días en el fútbol es un mundo".

Lateral izquierdo

"Hemos probado varias opciones, jugar con carrileros. Hemos probado a Rafita, Jokin también, hay alguna situación más. Tenemos incluso dentro del partido distintas alternativas. Si cambiamos que sea porque queremos, no que sea por necesidad. Esa sinergia que habíamos montado con Víctor y Joaquín se rompe. No es solo la lateralidad de Víctor, tiene buen pie, se asociaba bien con el eje. En este caso, veremos qué situación terminamos por encontrarnos. Con una estructura de presión como la del Sporting, nuestras situaciones de tres nos estaban ayudando mucho. Si jugamos de cuatro, puede verse algo alterado".

Dani Lorenzo ha sumado minutos de entrenamiento. / Gregorio Marrero

Visita a El Molinón

"Me aventuro a decir que es de los tres partidos más difíciles que nos queda el año. Ha hecho 3/3 en diciembre. Con Borja han dado un paso adelante en defensa. Detrás de las porterías a cero no hay casualidad. Los rivales no disparan en Gijón. Fue Las Palmas y solo remataron dos veces. Detrás de eso vienen las porterías a cero. Es un rival que se maneja bien. Tenemos que estar tranquilos porque en el último tercio nos hemos manejado con solvencia. Es un partido bonito. La dificultad es grande. Cualquier partido en Segunda es difícil. El Sporting ha demostrado solidez en las últimas semanas. 'Vais a vivir lo que muchos equipos viven cuando vienen a La Rosaleda' les decía a los jugadores. Después de nosotros, puede ser uno de los mejores ambientes".

Actitud como visitante

"Son pasos adelante que tenemos que dar, es como jugar de visitante. Tenemos que tener clara la dificultad de sumar fuera. Hay que tener carácter cuando jugamos fuera. La idea que tenemos que llevar fuera de La Rosaleda es la que nos va a dar la puerta a cero. No tenemos equipo para meternos atrás. Me gustaría ser un equipo que termina a cero siendo protagonista. El control del partido es lo que nos puede dar eso. Hay equipos que lo hacen con el control del balón. La personalidad de fuera de casa tiene que ser mantener la idea que tenemos como locales. Que seamos un equipo que deja su sello como visitante. El ejemplo es el Albacete. Los locales, con el apoyo de la afición, siempre cuesta mucho más. Gente con veteranía del equipo, Alfonso, Einar, Eneko, Juanpe... pueden darle la impronta a los jóvenes. El mérito tiene que ser acumular experiencia, en contextos como el de esta semana, es un regalo para los nuestros".

Cuesta de enero

"Más que la vuelta del parón es la dificultad de los partidos. Nos vamos a encontrar con rivales que lo hacen muy bien. Ceuta y Córdoba. Hay algo que hemos insistido es que no hay que ver enero al completo, vamos a centrarnos en el ahora. Esos entrenamientos que nos faltan, en el domingo y después el lunes. Enero es un de los meses más largos. Tengo una convicción plena de que tiene que ser nuestra identidad. Nuestro partido es el Sporting. La máxima ambición viene cada día. Cuando pones la cabeza lejos... No hay nada más ambicioso que pensar en ganar al Sporting. Sumar cuantos más puntos mejor y salir a ganar. El que pone la cabeza larga...".

"Hay muchos equipos que se están moviendo. Una cosa es la intención de uno, la del club y que la situación te lleve a tomar decisiones. Se habla del Córdoba, del Dépor. Hay cosas que no se pueden controlar. Fuera de eso, hablando de lo que sí podemos controlar, la idea que tenemos es clara. A partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar".

Deseo 2026

"Hay algo importante que se nos olvida y es que cuando uno disfruta de l que hace y le sale bien, te lleva a una sintonía. Somos nosotros quienes nos generamos estrés. La competición ya genera dificultad. Tienen que disfrutar del proceso. Si disfrutan de los partidos, ese proceso es el que nos va a dar la oportunidad de que lo que venga sea bueno. Cómo seamos capaces de salvar los momentos de dificultad van a marcar el devenir en la categoría".

Ritmo del Sporting

"Ellos van a tener un inicio de partido trepidante, van a apretar mucho. Es importante que seamos capaces de sostener esos minutos. No es fácil, lo vemos aquí cuando los rivales vienen. Han disfrutado de eso y lo van a seguir haciendo. Es crucial el primer tramo del partido. Ellos, a balón parado, han sido un equipo que ha marcado la pauta. Esas acciones van a tener una relevancia muy grande. El Sporting ha hecho mucho daño cuando no ha sido el protagonista. En esa transición, las pelotas verticales que juegan, son capacidades de dominar la profundidad. Si no nos manejamos bien en el despliegue, tenemos que estar pendientes. Cuando nos sintamos cómodos atacando, van a ser los momentos más delicados".