La gran oportunidad de Ochoa

El gran momento de forma del Málaga CF está dejando muchos nombres propios. Larrubia, Alfonso Herrero, Dani Lorenzo, Chupete o Adrián Niño han copado grandes titulares en las últimas semanas, pero hay un jugador que afronta la que puede ser su gran oportunidad de volver a ser protagonista: Aarón Ochoa. Por el contexto físico de sus compañeros y por el momento de confianza que atraviesa, la visita al Sporting de Gijón puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

El canterano internacional por Irlanda es una de las grandes joyas de La Academia. Apenas tiene 18 años y parece que lleva tres o cuatro temporadas en el primer equipo, pero, por distintas circunstancias, su regularidad no acaba de llegar. Ha vivido gran parte de la primera vuelta relegado a un plano circunstancial, sentado en el banquillo, y ahora ha encontrado en Funes a su gran aliado para volver a ser importante.

Papel de Funes

«Lo vemos muy bien. La gente también está disfrutando mucho de sus últimos partidos. Es importante que un jugador haga en los partidos lo que cada día hace en los entrenamientos. Le tiene que dar confianza. En los entrenamientos tiene una dinámica muy buena, pero en los últimos partidos tiene mucha confianza que le hace ver que puede rendir a un gran nivel. Puede tener acciones diferenciales en la categoría. Esa progresión es muy importante. Ha demostrado que es presente, confiamos mucho. Si somos capaces de que haga en las siguientes semanas acciones como la de los últimos partidos, estamos ante una de las grandes noticias de la segunda vuelta», se deshacía el técnico de Loja en halagos hacia él.

Y es que la temporada 2025/26 de Ochoa se ha visto reducida a unos escasísimos 98 minutos en LaLiga Hypermotion, además de 135 en Copa, distribuidos en seis partidos, tres con Pellicer y tres con Funes: Real Sociedad B (23’), Granada (12’), Racing de Santander (15’), Real Zaragoza (7’), Albacete (25’) y UD Almería (16’). Solo en la primera vuelta del pasado curso, asentándose el equipo en la vuelta al fútbol profesional, Ochoa disputó 679 minutos.

Funes va camino de recuperar su mejor versión. Fue el responsable de forzar el penalti frente al Albacete que sirvió para el definitivo 1-3, mientras que ofreció en el último partido de La Rosaleda un repertorio exquisito de fútbol entre líneas. 16 minutos le bastaron para dar muestras de que el talento no se ha ido a ningún lado.

Los problemas físicos de Dani Lorenzo pueden darle protagonismo a Ochoa. / LaLiga

Opciones ante el Sporting

Este domingo tiene una gran oportunidad. Unos problemas en los isquiotibiales tienen entre algodones a Dani Lorenzo. Juanpe volverá a una convocatoria después de casi dos meses sin competir. Con Izan Merino y Dotor fijos en el centro del campo, con la candidatura de Rafa y la posibilidad algo remota de ver a Larrubia como interior, Ochoa ha ganado numerosas papeletas para jugar en El Molinón.

«Aarón puede sustituir a Dani, puede ser la opción que menos nos cambiaría. Rafa puede entrar, la opción de Juanpe está también. Son varias las opciones. Hay una de la que casi no se habla y es David. Jugó en el filial mucho de ‘10’ y sería meter a alguien de banda. Que muchos jugadores puedan permutar puestos es una gran noticia», explicaba Funes en rueda de prensa sobre el entramado del centro del campo.

En definitiva, al Málaga CF le queda el entrenamiento de este sábado para deshojar la margarita de la medular. No es la única decisión complicada que afronta el cuerpo técnico con el puesto del lateral izquierdo, sin Víctor ni Dani Sánchez, y el de delantero, con la gran competitividad, entre ceja y ceja. Por lo pronto, Aarón Ochoa afronta su gran oportunidad para darle la vuelta a una temporada atípica para un futbolista de su talento.